Samanyolu Haber /Dünya / Rus devlet ajansı: Sarrac Libya'yı 'dönmemek üzere' terk etti /16 Şubat 2021 13:59

Rus devlet ajansı: Sarrac Libya'yı 'dönmemek üzere' terk etti

Libya'da Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin başındaki Feyyaz el Sarrac'ın pazar günü bir daha geri dönmemek üzere Trablus'tan ayrıldığı öne sürüldü.

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Rusya devletinin resmi haber ajansı TASS'a konuşan hükûmet kaynakları, Sarrac'ın pazar günü "ülkeden özel bir seyahat" için ayrıldığını belirtse de Libya liderinin kalıcı olarak ülkeden ayrılmış olabileceğini ifade etti.

Karar'da yer alan habere göreyse Dubai merkezli El-Arabiye televizyon kanalı Sarrac'ın, pazar günü görevini başkan yardımcısı Ahmet Muaytik’e devrederek ülkeyi ‘terk ettiğini’ belirtti. Ancak, basın danışmanı Hasan el Huni ise, Sarrac'ın ülkeye dönmeyeceği hakkındaki haberleri yalanlıyor.

Serrac, pazar günü "kendisi dönene kadar" yardımcısı Ahmed Muaytik'i kendi görevlerini yürütmekle görevlendirdi.

Seyahatinin nereye olduğunu açıklamayan Sarrac'ın, Al sharq Al-Awsat gazetesinde yer alan bir habere göre, eşiyle özel bir ziyaret için Londra’ya gittiği iddialar arasında. Gazete, haberi Sarrac’a yakın kaynaklardan edindiğini yazdı. 

Yine El-Arabiye televizyon kanalı, Sarrac'ın sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürerken, Başkanlık Konseyi’nin yeni üyelerinin seçilmesinden sonra ülkedeki siyasi durumu dikkate alarak istifa etme kararı alma olasılığı olduğunu ileri sürdü.

Libyalı siyasi analist Abdel Hakim Maatouk da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Sarrac’ın “Libya ekonomisini batırıp ülkeyi paralı askerlerle doldurduktan sonra Londra ve İstanbul’da yaşamaya başlayacağını” öne sürdü. 
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