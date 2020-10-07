Rus Devlet kanalında Erdoğan'a ağır suçlamalar ve Hizmet Hareketi analizi

Haberrus.ru'da yer alan habere göre Rusya’nın önde gelen dış politika uzmanı ve aynı zamanda araştırmacı gazeteci ve Putin'in partisi, Birleşik Rusya eski milletvekili olan ancak şu an Putin’in imzaladığı kararname ile Rossotruniçestvo’nun (Federal Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı) başkanı olarak atanan Yevgeniy Primakov’un sunuculuğunu yaptığı programda Erdoğan rejimine ve uyguladığı saldırgan dış politikasına ağır eleştiriler vardı.





Beş yıl önce Rusya’nın Suriye savaşına dahil olmasının en büyük gerekçesinin bölgede aşırı radikal dinci terör gruplarının ve bu gruplar içerisinde savaşan eski Sovyet ülkelerinden, Kafkasya ve Orta Asya’dan teröristlerin Rusya ve bölge ülkeleri için olası tehditlerini ortadan kaldırmak olduğu vurgulanan programda, Erdoğan rejiminin Suriye’nin kuzeyinde kendi kontrolü altında bulunan silahlı militanları başka ülkelere taşımasının Rusya’da alarm zillerinin çalmasına neden olduğu vurgulanıyor.





Yevgeniy Primakov





Türkiye, Rus coğrafyasında kendi Türk Dünyası’nı nasıl inşaa ediyor?







Turancılık ve Pantürkizm’in detaylı şekilde anlatıldığı programda batılı devletlerin eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Belarus ve Gürcistan ekseninde bu devletleri batıya yaklaştırarak Rusya’dan uzaklaştırma hedefinin olduğu vurgulanıyor.





Programda Erdoğan rejimin asıl hedefinin ise Türkiye’nin tarihsel bağlarını kullanarak, Kafkasya’yı tamamen Rusya’dan koparmak politikası güttüğü iddia ediliyor.





"Erdoğan 15 Temmuz’da kendisine kimin yardım ettiğini unutmuş gibi davranıyor"





Programa konuk olarak katılan Türkolog Vladimir Avatkov, Erdoğan’ın 15 Temmuz’da kendisine kimin yardım ettiğini unutmuş gibi davranarak çok agresif bir şekilde Pantürkizm ve Neo Osmanlıcılık akımlarını eski Sovyetler Birliği bölgelerinde ve özellikle Kafkasya’da yaydığını bu bağlamda Erdoğan’ın ‘Yeni Osmanlı’ söyleminin okunması gerektiğini belirtiyor.

Vladimir Avatkov





"Gülen okulları, 15 temmuz darbe girişimine kadar Ankara'nın yurt dışındaki en büyük yumuşak gücüydü"







Türkiye’nin son 30 yıldır eski Sovyet coğrafyasında ve dünyanın farklı yerlerinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü belirten Türkolog, en önemli lobi faaliyetinin insan yetiştirmek için açılan eğitim kurumları ve kültürel, bilimsel ve ekonomik faaliyetler olduğunu son yıllarda Türkiye’nin bu yatırımlarının meyvelerini topladığını söylüyor.





15 Temmuz darbe girişimine kadar Ankara yönetimin yurt dışındaki en büyük yumuşak gücü olan Gülen Okulları’ndan övgüyle bahsedildiği programda, Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk yıllardan itibaren açıktan bu eğitim faaliyetlerine maddi manevi destek olduğunu, Türkiye'nin o okullar aracılığıyla Orta Asya ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde kendisine yer bulduğuna değiniliyor.





Haberde geçtiği şekliyle "ünlü düşünür ve din adamı Fethullah Gülen’in taraftarları tarafından dünyanın bir çok ülkesinde binden fazla eğitim kurumunun açıldığını, bu faaliyetlerin Erdoğan rejimi tarafından adeta alkışlanarak desteklendiğini, ancak Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden şahsen Gülen’i sorumlu tutmasıyla Türkiye’deki Gülen okullarının kapatıldığını, Erdoğan tarafından yurt dışındaki okulların da kapatılması çağrısının yapıldığını ama bu çağrının bazı Orta Asya devletleri ve Afrika devletleri haricinde hiç ciddiye alınmadığı"nın altı çiziliyor.





Ankara’nın herkesle her şeyi pazarlık konusu yaptığının altı çizilen programda, kendi hedefleri doğrultusunda Erdoğan rejiminin her şeyi ve herkesi pazarlık masasına sürdüğü ama Rusya’nın da bu Erdoğan politikasından öğreneceği şeylerin olduğu vurgulanıyor.





Programda, her iki ülkenin ekonomik durumlarının karşılaştırılamaz derecede farklı olmasına rağmen Gülen Hareketi'nin 30 yıldan beri yaptığı ve bir dönem Erdoğan rejiminin kendi menfaatleri için kullandığı ve ‘Türkiye’nin yumuşak gücü’ olarak adlandırılan eğitim ve kültürel faaliyetlerin geleceğe dönük çok ciddi yatırımlar olduğu vurgulanarak ancak sabırla ve uzunca bir süre çalışmanın sonucunda meyvelerinin toplandığı, Türkiye’nin zamanında bunu başardığını ve şu anda meyvelerini de topladığını ancak Rusya’nın bu yönünün çok eksik ve geride kaldığı belirtiliyor.











Ankara’nın bir sonraki adımı Rus coğrafyası!





Türkolog Vladimir Avatkov, Türkiye’nin birileri ya da bir şeylerin onu durdurana kadar ileriye doğru hareket ettiğini hatta karşısına çıkan duvarların da Türkiye’yi durduramadığını, bir şekilde duvarları aşmanın yolunu bulduğunu vurgulayarak "eğer Erdoğan Rejimi bölgede durdurulmazsa bir sonraki adımın Orta Asya ve Kafkaslar, hatta Rus coğrafyası olacağı" iddiasında bulunuyor.





Programda Kırım'ın Rusya’ya bağlanmasını Türkiye’nin hiç bir şekilde kabul etmediğini hatta bu durumun Türkiye için çok büyük bir darbe olduğunu bu yüzden Türkiye’nin Rus gazını almayı azaltarak neredeyse sıfırladığını, aynı zamanda Türkiye’nin NATO üyesi olduğunun unutulmaması gerektiği, NATO’nun Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısının Türkiye olduğu vurgulanıyor.



