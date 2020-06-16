Samanyolu Haber /Gündem / Rus Devlet medyası acımadı: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj /16 Haziran 2020 11:40

Rus Devlet medyası acımadı: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus devlet medyası, Milli Savunma Bakanlığı'nın #PençeKartalOperasyonu’ndan ilk görüntüler etiketiyle paylaştığı videonun montaj olduğunu iddia etti. Russia Today'ın Almanya merkezli haber ajansı Ruptly, söz konusu videonun farklı zamanlarda çekilen görüntülerin bir araya getirilmesi sonucu oluştuğunu öne sürdü.

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Ruptly'nin teyit birimi tarafından hazırlanan sosyal medya paylaşımlarında Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in 8 Mayıs tarihinde yayımladığı İHA/SİHA görüntülerinin operasyon videosuna eklendiği belirtildi. Savunma Bakanlığı'nın videosunda görülen havalanan savaş jetleri görsellerinin ise sosyal medyada Şubat 2020 tarihinin Suriye semalarında F-16s jetleri bilgisiyle paylaşıldığı aktarıldı. Euronews'te yer alan habere göre Ruptly, aynı görselin daha önce Ekim 2019 ve Nisan 2018 tarihlerinde askeri operasyon görüntüleri adı altında paylaşıldığını savundu. Ruptly ayrıca, bombardıman görsellerindeki yerin Sincar dağı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

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