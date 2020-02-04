Rus devlet medyası jet hızıyla dosyayı açtı: ''Türkiye'den Libya'ya terörist sevkiyatı''

Rus Federal Haber Ajansı (FHA) “FHA, Türkiye’den Libya’ya terör güzergahının ayrıntılarını açıklıyor” başlıklı bir haber yayınladı.







Kremlin’e yakınlığı ile de bilinen Federal Haber Ajansı, haberinde; Türkiye’nin Suriyedeki paralı askerlerini ve askeri eğitmenlerini Libya cumhuriyetin başkentini ele geçiren çeteleri desteklemek için Libya'ya transfer yollarını ortaya çıkardığını söylüyor.





Haberrus.com'da yer alan habere göre metinde ''Libya Milli Mutabakat Hükümeti saflarına kendi militanlarının dolduran Türk makamları, bölgedeki kendi jeopolitik çıkarları için Libya krizinin barışçıl çözümünü engellemektedir.'' deniliyor.





FHA haberinde Ankara’nın Libya’ya gönderilen silahları Katar parasıyla aldığını iddia ediyor. Ayrıca muhabirlerinin elde ettiği bilgi ve belgelere göre Suriye’deki radikallerin, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri danışmanlığından istifa eden eden Adnan Tanrıverdi’nin sahibi olduğu güvenlik şirketi SADAT tarafından Libya’ya taşındığı iddia ediliyor.





Haberde Türk Silahlı Kuvvetleri, PNS Fayez Sarraj’a bağlı silahlı grupların eğitimi için Trablus'a özel askeri şirket SADAT'a bağlı 50'den fazla askeri eğitmen gönderdiği belirtiliyor.





Bunlara ek olarak, gönderilen askerler arasında iletişim mühendisleri, programcılar ve personel memurları olmak üzere, SADAT ile uzun süreli sözleşme yapmış 20 TSK askeri uzmanı da yer alıyor.





Ayrıca FHA, Suriye’deki cihatçı militanların Libya’daki askeri operasyonlara katılmalarını organize etmek için ve Libya'ya gitmek isteyen Suriyeli militanlarla sözleşmeler yapan Libya Milli Mutabakat Hükümetine bağlı özel ofisler açtığını belirtiyor.





Bu Libya Milli Mutabakat Hükümeti temsilcileri militanlara aylık 2,000 dolarlık maaş veriyor ve sözleşme altı aylık bir süre için imzalanırken, Libya’daki savaşlara katılan tüm militanlara Türk vatandaşlığına geçiş vaat ediliyor.





İddiaya göre Ankara, 24 Aralık'tan bu yana toplam 1.200'den fazla Suriyeli savaşçıyı (haberin aslında bu kişilere terörist deniyor), Suriye-Türkiye sınırında özel bir koridor oluşturarak Türkiye topraklarına soktuğu belirtiliyor.





Türkiye sokulan Cihatçı militanlar İzmir’de bulunan özel askeri kaplarda iki haftalık özel eğitime tutuluyor. Daha sonra, Libya vatandaşı olarak düzenlenen dökümanlar ile militanlar, Wings ve Africa Airlines uçakları ile Libya’ya Trablus yakınlarındaki Mitiga Havalimanı'na gönderiliyor.





Ayrıca, Türkiye Milli İstihbarat servisinin emriyle yolcuların uçuşlara kaydedilmediği, bunun yerine, militanların uçaklara inişi, belirli bir Libya vatandaşı tarafından kontrol edildiği iddia ediliyor. Habere göre Türkiye'nin Gaziantep Havaalanı'ndan doğrudan Libya'ya uçan iki uçakta, Sultan Murad müfrezesinden yüzlerce Suriyeli paralı askerin yanı sıra, bu birimlere liderlik etmesi gereken birkaç saha komutanının daha olduğu bilinmekte. Buna ek olarak, Hamza el-Ömer, isimli özellikle kentsel ortamlarda, taktik otomobillerde, yollarda, konut binalarında ve yapılarda savaş taktikleri konusunda radikalleri eğitmek amaçlı bir militanın da Gaziantep’ten kalkan uçak içerisindeki yüzlerce militan ile beraber Libya’ya gittiği belirtiliyor.





Rus ajansının elde ettiği verilere göre SADAT, militarize bir birim oluşturmak istiyor. Bunun yanısıra 20. Yüzyılın başında İtalyan Sömürgecilere karşı bağımsızlık savaşı vermiş Ömer Muhtar'ın ismini kullanarak Erdoğan Hükümeti’nin Suriye'den Libya topraklarına yaklaşık 5.000 militan nakletmeyi ve ciddi bir radikal militan grubu kurmak istiyor.





Erdoğan Hükümeti destekli SADAT'ın Libya'daki faaliyetlerini Katar’ın finansa etmesinin de önemine vurgu yapılan haberde, SADAT’ın bugüne kadar, Türkiye'deki Katar parası ile tanklar da dahil olmak üzere yüz ünite ağır askeri ekipmanı ve teçhizatı zaten satın aldığını, alınan silahların bazılarının hali hazırda zaten Libya’ya yollandığı belirtiliyor.





Libya’da çatışmalarda ölen paralı SADAT militanlarının cesetleri Suriye’nin kuzey doğusuna geri götürülmesi planlanıyor ve akrabalarına Suriye'deki çatışmalarda öldükleri söyleniyor.





Federal Haber Ajansı (FHA) daha önce yayınladığı özel haberinde Erdoğan'ın BM ambargosunu açıkça ihlal ederek Trablus'a nasıl silah, mühimmat, ekipman ve hatta insansız hava aracı soktuğunu sağladığını anlatmıştı.





Daha önce yayınlanan FHA özel haberinde, yıl 29-30 Ocak gecesi, İki Türk Donanmasına ait fırkateynin eşlik ettiği Lübnan bandıralı Bana isimli kargo gemisi, İzmir'deki Türk limanından ayrılıp Trablus'a gelmişti. Gemide 80'den fazla ekipman vardı: 10 tank, 10 zırhlı personel taşıyıcı, düzinelerce kamyon ve cip. Tüm bu araçlar, Libya’daki Milli Mutabakat Hükümeti tarafından Türkiye'den, Katar'dan tahsis edilen fonlarla teslim edildi.





Haberde ayrıca, Erdoğan’ın yardımıyla Kuzey Afrika devletinin topraklarına taşınan Suriyeli paralı askerlerin Libya'daki istikrarsızlığın kilit faktörü olduğu, ''teröristlerin'' Trablus sakinlerini soyup, kaçırdıklarını, akrabalarından fidye talep ettiklerini ve şehirde silahlı baskınlar düzenleyerek yağma yaptıkları da iddia ediliyor.





HABERİN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ