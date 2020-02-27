Samanyolu Haber /Gündem / Rus devlet televizyonundan yeni İdlib iddiası... /27 Şubat 2020 23:04

Rus devlet televizyonundan yeni İdlib iddiası...

İdlib'de Türkiye tarafından desteklenen muhalifler ile Rusya'nın desteğini arkasına alan Esad rejimi güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Rusya devlet televizyonu Rossiya 24 tarafından bölge ile ilgili yeni bir iddia gündeme taşındı.

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Rusya devlet televizyonu Rossiya 24’ün haberine göre, Türk askeri uzmanlar ile cihatçı militanlar İdlib’de taşınabilir hava savunma füzeleri olan MANPAD’leri aktif olarak kullanıyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya devlet televizyonu Rossiya 24’ten Yevgeni Poddubni'nin haberinde, İdlib’de cihatçı militanlarla birlikte Türk askeri uzmanların da taşınabilir hava savunma füzeleri olan MANPAD’leri aktif olarak kullandıkları öne sürüldü.

Haberde İdlib’deki çatışmalarda TSK’nin militanlara yüksek hassasiyetli silahlar ve keşif teçhizatıyla destek verirken “açıkça ateş açarak, bu konuda çekingen davranmayarak” da destek verdiği belirtildi.

“Suriye ordusu kendi (havacılığı) ve Rus havacılığı tarafından kelime anlamıyla ‘korunuyor’. Suriye Hava Gücü ve Rusya Uzay Hava Güçleri uçakları defalarca militanları durdurmakta" denilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Dahası İdlib seması şimdi tehlike altında. Militanlar ve Türk uzmanlar aktif olarak MANPAD’leri kullanıyorlar."

Haberde ayrıca "Türkiye’nin koruması olmasa El Nusra’nın yok edilebileceği" yorumuna da yer verildi.
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