Rus devlet televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

İngilice ve Rusça yazılı pankartta. “SAVAŞA HAYIR. Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar” ifadeleri yer aldı.



Sürpriz protesto, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşın 19’uncu gününe denk geldi. Rusya işgali “özel askeri operasyon” olarak nitelendiriyor.



Tass haber ajansının bildirdiğine göre, Kanal 1 olayla ilgili olarak iç soruşturma başlattığını açıkladı.



Kadın protestocunun, eylemi sırasında “Savaşa son verin. Savaşa hayır” şeklinde sloganlar attığı duyuldu. Bu esnada sunucu haber metinlerini önünde yazılı ekrandan okumaya devam etti.



Protestocunun birkaç saniyeliğine görülmesi ve duyulmasının ardından kanal başka bir habere geçerek ekrandaki görüntüyü değiştirdi.



Hapisteki muhalif lider Aleksey Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmysh, Twitter’dan, protestocuyu kutlayan bir mesaj paylaştı.



Yarmysh’in sosyal medyadan paylaştığı olayın videosu çok kısa sürede geniş bir kitle tarafından izlendi.



Rus devlet televizyonu, milyonlarca Rus için ana haber kaynağı konumunda ve Kremlin’in çizgisini yakınen takip ediyor.



Protestocu kanalın çalışanı



Protestoları gözlemleyen bağımsız örgüt OVD-Info ve Agora adlı insan hakları örgütü, protestocunun kimliğini Marina Ovsyannikova olarak açıkladı ve kanalın bir çalışanı olduğu bilgisini verdi.



Agora’nın başkanı, protestocunun tutuklandığını ve Moskova’da bir polis merkezine götürüldüğünü belirtti. Tass haber ajansı, protestocunun silahlı kuvvetlerin itibarını sarsmaya karşı 4 Mart’ta yürürlüğe konan yasa kapsamında suçlamalara maruz kalabileceğini bildirdi. Bu suç 15 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.



Eylemden önce de Ovsyannikova olduğu görülen bir kadın internetten paylaştığı bir videoda, kendisini Kanal 1 çalışanı olarak tanıttı ve Kremlin propagandasını yaymak için yıllardır çalışıyor olmaktan dolayı utanç duyduğunu söyledi. Babasının Ukraynalı annesinin Rus olduğunu belirten Ovsyannikova, “Ukrayna’da şu anda olanlar bir suç ve Rusya saldırgan ülke. Bu saldırganlığın sorumluluğu sadece tek bir kişinin vicdanında yatıyor ve o kişi Vladimir Putin. Şimdi bütün dünya bize sırtını döndü ve gelecek 10 nesil bu kardeş katili savaşın utancını silemeyecek” ifadelerini kullandı.



Videoda Ovsyannikova, Ruslar’a dışarı çıkmaları ve gösteri yapmaları çağrısında bulundu.



Rus yetkililer ülkedeki savaş karşıtı protestoları bastırdı. OVO-Info’ya göre protestolarda şimdiye kadar 14 bin 911 kişi tutuklandı.