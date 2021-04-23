Rus diplomatlar arka arkaya sınır dışı ediliyor, bu sefer Çekya 63 diplomatı gönderdi

Rusya'nın 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararına Çekya'dan sert yanıt geldi. Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jakup Kulhanek, Rus Büyükelçiliği'nde çalışan 63 kişinin sınır dışı edileceğini açıkladı.





Kulhanek açıklamasında Prag'daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarının sayısını Moskova'daki Çek diplomatların sayısına karşılık gelecek şekilde azalttıklarını söyledi. Bakan Kulhanek, “Moskova'daki elçiliğimizin durumuna uygun olarak Prag'daki Rus diplomatik misyonunda yer alan diplomatların sayısını azaltıyoruz. Bu karar bugün yürürlüğe giriyor. Rusya, Mayıs ayı sonuna kadar vatandaşlarını geri çağırmalı” ifadelerine yer verdi.





Çekya dün Rus GRU ajanlarının 2014 yılında Vrbetice'deki bir mühimmat deposunun patlamasına karıştığına dair detaylı kanıt sahibi olduklarını ve kanıtları NATO'ya sunduklarını belirtmiş, bunun üzerine Moskova 20 Çek diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurmuştu.





Rus basını Rusya'nın Prag Büyükelçisi'nin görevine devam ettiğini yazdı.





Prag ve Moskova arasında büyükelçilik personelinin karşılıklı olarak sınır dışı edilmesine ve her iki başkentte de çalışanların azalmasına neden olan diplomatik krizi takiben Litvanya ve Letonya da Rus diplomatları sınırdışı etme yoluna gidiyor.

