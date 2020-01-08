Rus diplomatlar doğruladı: Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu Libya’da!

Libya Tezkeresi’nin Meclis’ten geçirilmesi ardından, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, TSK’ye mensup askerler Libya’ya gitmeye başlarken Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarının da ülkeye gönderildiği Rus diplomatlar tarafından doğrulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “ÖSO Libya'ya gitmedi, bizdeki bilgiler böyle” iddiasında bulunmuştu.





Suriye’de savaşan ÖSO güçlerinin Libya’ya gönderildiği iddiaları sosyal medya üzerinden yayılırken Türkiye’nin desteklediği İhvancı Trablus Hükümeti (Ulusal Mutabakat Hükümeti), söz konusu iddiaları yalanlamıştı.





Bu gelişmelerin ardından Reuters'a konuşan Türk yetkililer ise, Libya'ya Suriyeli militan gönderme planını teyit etmişti.













ÇAVUŞOĞLU ‘GİTMEDİLER’ DEMİŞTİ





Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün önce yaptığı açıklamada, “ÖSO Libya'ya gitmedi, bizdeki bilgiler böyle. Hafter'in açıklamalarının önemi yok” iddiasında bulunmuştu.





Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Direktörü Rami Abdülrahman, Suriye’deki farklı gruplardan yaklaşık 500 Türkmen savaşçının Libya’ya gönderilmek üzere seçildiğini öne sürmüştü.





RUSYA DOĞRULADI





ÖSO’nun Libya’ya gönderildiği iddiası bu kez Rus diplomatlar tarafından doğrulandı.





DW Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkililer, henüz herhangi bir ÖSO mensubunun Türk askeri ile birlikte çalışmaya başlamadığını söylüyor ancak uluslararası gözlemcilere göre ÖSO mensupları Türkiye’nin koordinasyonuyla Libya’ya gönderilmiş durumda. Bu bilgiyi Rus diplomatları da doğruluyor ancak Libya’da kimin ne yapacağı konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki temasların sürdüğüne de dikkat çekiyorlar.





Türkiye ÖSO mensupları için Libya’da Türk askerine 'koruma gücü' görevi öngörse de, ÖSO’nun bu görevi yerine getirmesinin mümkün olmadığına dönük Türk hükümetine ciddi eleştiri ve uyarılar var.





Libya’ya, Rusya’nın Suriye’deki paralı askerleri gönderdiğini de hesaba katan Türk Dışişleri, ÖSO mensuplarının Libya’da Türk askeri ile birlikte görev yapmasının Türkiye açısından sorun yaratmayacağını düşünüyor.





ÖSO’CULARA VATANDAŞLIK!





Konuyla ilgili dikkat çekici bir iddia da Foreıgn Polıcy’de yazan gazeteci Elizabeth Tsurkov’dan geldi. Elizabeth Tsurkov, Suriye’den Libya’ya gitmeyi kabul eden ÖSO’cu cihatçılara Türk vatandaşlığı vadedildiğini öne sürdü. Twıtter hesabından açıklama yapan Tsurkov’un ÖSO’cu cihatçılara Türkiye vatandaşlığının “6 ay Libya’da kalma” karşılığında verileceği belirtildi.





Tsurkov’a konuşan ÖSO’cu kaynaklar, içerisinden Libya’ya gidecek kimi ÖSO komutanların şimdiden Türk vatandaşlığı ve Türkiye pasaportu aldığını söyledi.





ÖSO’cu kaynaklar ayrıca, Libya’ya gitmeleri karşılığında Türk vatandaşlığının yanı sıra aylık 1500 dolar maaş da verileceğini öne sürdü.