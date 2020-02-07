Rus Dışişleri Bakanı daha açık konuştu

Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getiren İdlib krizinde taraflar birbirini suçluyor. Türkiye'nin kendilerine İdlib'i teröristlerden temizleme sözü verdiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de hâlâ teröristlerin hüküm sürdüğünü kaydetti.





Bugün Rusya'nın başşehri Moskova'da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Sergey Lavrov, Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.





RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI





Lavrov, “Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma bölgelerindeki düzeni net bir şekilde belirleyen anlaşmalarımız var. Türkiye bu bölgede işbirliği yaptıkları muhaliflerle, El-Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ve (Heyet) Tahrir el-Şamlı teröristleri birbirinden ayırma sözü verdi. Ancak ne yazık ki hâlâ bu teröristler İdlib’deki bölgede hüküm sürüyor. Bu sebeple bu sorumluluk yerine getirilmeli.” dedi.





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 gözlem noktasından 5'inin Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin kontrolüne geçen bölgede kaldığı belirtiliyor.





Lavrov’a göre yerine getirilmesi gereken ikinci sorumluluk da İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi içerisinde silahsızlaştırılmış hatlar tesis edilmesi.





Lavrov, “Bu konuda da anlaşılmıştı, ancak bu hedefe henüz ulaşılmadı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın talimatlarını takiben, askerlerimiz karada bu net sorunları çözmeye çalışıyor.” dedi.