Rus Dışişleri: Trump’ın müzakere önerilerini dinlemeye hazırız

Samanyoluhaber.com - Moskova





Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Ukrayna’daki çatışmaya basit bir çözümün bulunamayacağını ifade ederek, Donald Trump’ın önerilerini dinlemeye açık olduklarını belirtti.





Ryabkov, Rusya’nın çeşitli ülkelerden gelen çözüm önerilerine dikkatle yaklaştığını, Çin ve Brezilya’nın planlarına benzer şekilde Trump’ın fikirlerini de değerlendireceklerini söyledi. Ancak Trump’ın seçim sürecindeki “süper hızlı çözüm” vaatlerinin gerçekçi olmaktan çok seçim öncesi ilgi çekmeye yönelik olduğunu düşündüğünü de ekledi.





Ryabkov’a göre, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri desteği azaltarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesi durumunda Moskova bu tür girişimleri dikkate alabilir. Ancak Ryabkov, ABD’nin stratejik hedeflerinden biri olarak “Moskova’nın yenilgisi” niyetinin devam etmesi durumunda bu girişimlerin anlamsız olacağını vurguladı. Ryabkov, Moskova’nın bu tür olasılıkları değerlendirip buna göre bir yanıt geliştireceğini belirtti.





5 Kasım’daki ABD seçimlerinde Donald Trump, başkanlık yarışını kazanarak tüm savaşları durdurma vaadinde bulundu. Trump’ın danışmanları, The Wall Street Journal’a göre, Ukrayna’nın doğusunda bir askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını içeren bir çözüm önerisi üzerinde çalışıyor. Ancak bu önerinin nasıl uygulanacağı ve ne kadar etkili olabileceği henüz net değil.