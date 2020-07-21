Samanyolu Haber /Dünya / Rus dışişlerinden İran'a ambargo açıklaması /21 Temmuz 2020 22:24

Rus dışişlerinden İran'a ambargo açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan İran'a silah ambargosu uygulanması konusuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın İran'ın nükleer programı ile ilgili anlaşmanın korunması için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtirken, "Süresiz silah ambargosu uygulamak amacıyla mevcut durumdan herhangi bir şekilde yararlanmak için yapılan her türlü girişimlerin ne siyasi, ne de ahlaki bir yasal dayanağı var" dedi.

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bugün Moskova'da bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya'nın İran'ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) korunması için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Rus diplomat, "İran'ın nükleer programı ile ilgili KOEP'in yerine getirilmesinin çeşitli yönlerini ayrıntılı olarak tartıştık. Bu günlerde bu önemli anlaşma beş yılını tamamladı. Anlaşma küresel istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına gerçekten katkı sundu ve onu korumak için her türlü çabayı gösterme gerekliliği konusunda hemfikiriz" dedi ve şöyle devam etti:

"Hem anlaşmanın katılımcıları arasında, hem de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) çerçevesinde eşit ve yapıcı etkileşimin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararında öngörülen uzlaşma anlaşmalarının korunmasına yardımcı olacağına inanıyoruz."

"İran'a yönelik silah ambargosunu süresiz hale getirme girişimleri hukuka aykırı"

Rus diplomat, İran'a yönelik silah ambargosunu süresiz hale getirme konusundaki her türlü girişimin hukuka aykırı olduğunu, ABD'nin bu yöndeki girişimlerin başarılı olmayacağını belirtti:

"BM Güvenlik Konseyi, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tam anlamıyla bir silah ambargosu uygulamayıp, İran'a belirli silah türlerinin tedarikine izin veren bir düzenleme getirdi, bu düzenleme sınırlı bir süre için uygulanıyor ve bu süre ekimde sona eriyor. Bu düzenlemeyi uzatmak, daha da önemlisi süresiz silah ambargosu uygulamak amacıyla mevcut durumdan herhangi bir şekilde yararlanmak için yapılan her türlü girişimlerin ne siyasi, ne de ahlaki bir yasal dayanağı var."

Lavrov, "Bu nedenle bizim duruşumuz belli, biz bu tür girişimlere karşıyız. Bu girişimlerin başarıyla sonuçlanmaları için herhangi bir neden görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran'ın ŞİÖ'ye tam üye olması için engel görmüyoruz"

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) tam üyesi statüsünün tüm kriterlerini karşıladığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın bu ülkenin örgüte tam üye olması için herhangi bir engel görmediğini vurguladı:

"İran'ın ŞİÖ'ye tam üye olması için engel görmüyoruz. İran'ın bu statü ile ilgili tüm kriterleri karşıladığına inanıyoruz. Rusya ilk başta İran'ın başvurusunu aktif bir şekilde destekledi. Başvurunun onaylanması için, şu anda üzerinde çalıştığımız bir fikir birliğine ihtiyaç var."
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