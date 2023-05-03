Samanyolu Haber /Gündem / Rus ekonomisinde istikrar işareti /03 Mayıs 2023 00:56

Rus ekonomisinde istikrar işareti

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Avrupa'daki ekonomik duruma ilişkin yayınladığı raporunda, Rusya ekonomisi hakkında istikrar işareti verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

IMF, Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında uzmanların öngördüğünden daha dirençli çıktığını belirtti.

"2022'nin ikinci çeyreğindeki keskin düşüşün ardından, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde güçlü bir şekilde toparlanan Rusya ekonomisi, 2022'deki üretimdeki düşüşü %2,1'e düşürdü” denilen IMF raporunda, Rusya'nın GSYİH'sının 2023'te %0,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği vurgulanıyor.

IMF, elde edilen verilerle Rusya’nın kısıtlama uygulayan ülkelerden kısıtlamalar getirmeyen ülkelere mal ihracatını yeniden yönlendirmeyi başardığının görüldüğüne vurgu yapıyor. Bu nedenle petrol ticareti ve ihracatındaki artış, 2022'de Rus petrol ve gaz endüstrisinin kar elde etmesini sağladı ve ülke ekonomisine destek oldu.

Uluslararası Para Fonu, 2023'te Rusya'da vergi gelirlerinin, esas olarak düşük petrol ve gaz fiyatları nedeniyle keskin bir şekilde düşeceğine de dikkat çekiyor.

AB ve G7 ülkelerinin bu yılın şubat ayında yürürlüğe koyduğu yaptırımların petrol ürünleri arzı üzerindeki etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğuna değinen IMF, Rus petrolü için uygulanan tavan fiyat yaptırımının arz hacminde keskin bir düşüşe yol açmadı, ancak petrol ürünleri arzındaki indirimin boyutunu artırdığı belirtiliyor.

Ekonomi tahmin edilenden daha hızlı adapte oluyor

Rusya Merkez Bankası'na göre ise, ekonomik aktivite, Şubat ayı tahmininden daha hızlı büyüyor. “Bu, hem iç talepteki artışı hem de Rus ekonomisinin devam eden uyum süreçlerini yansıtıyor. Raporda, iç talepteki genişlemenin, dış çevreden kaynaklanan süregelen zorluklara rağmen iş dünyasının iyileşmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Temel senaryoda, 2023'te GSYİH büyümesi %0,5-2,0, 2024'te - %0,5-2,5, 2025'te - %1,5-2,5 olacak.

Merkez Bankası, Rusya ekonomisinin 2024 yılı sonunda 2021 yılı sonundaki seviyeye döneceğini kaydetti.
Enflasyon yanlısı riskler arasında belirli sektörlerde devam eden işgücü açığı, yüksek ve çıpasız enflasyon beklentileri ile jeopolitik gerilimlerin dış ticaret üzerindeki etkisini sıraladı.

Banka'nın önceki tahminlerine göre 2023'te enflasyonun %5-7 olması gerekiyordu. Ekonomi Bakanlığı'nın tahminlerine göre 24 Nisan itibarıyla yıllık enflasyon %2,55 oldu.
Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 9 Haziran'da yapılacak.
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