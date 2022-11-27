Rus Ekonomisinde yerli üretim ve Çin faktörü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Federal istatistik servisi Rosstat'ın yayınladığı verilere göre bilgisayar, hazır giyim ve metal eşya üretiminde artış yaşandı.





Rus RBK gazetesinin haberine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1'lik bir büyüme kaydetti.





Sadece ekim ayında Rusya’da özellikle bilgisayar, hazır giyim ve metal eşya üretiminde artış yaşanmasına rağmen genel sanayi üretimi yüzde 2,6 azaldı.





Rusya’da bu yılın ilk 10 ayında bilgisayar üretimi yüzde 48,4 arttı. Sadece Ekim’de üretimdeki artış oranı yüzde 61,3 olarak gerçekleşti. Ekim ayında Rusya’da 46 bin 300 adet bilgisayar üretilirken 2022 yılında toplam üretilen bilgisayar sayısı ise 240 binin üstüne çıktı.





Hazır giyim üretiminde de benzer bir tablo yaşandı. Bu yıl hazır giyim üretiminde yüzde 12'lik bir artış gözlendi. Makine ve ekipman harici metal eşya üretimi de yüzde 4,7 arttı.









Rusya ve Çin arasındaki ticaret rekorlarla artıyor





Bu yılın ilk 9 ayında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi 154 milyar dolara yükseldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan artış, Batılı yaptırımlar sonrası artarak devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret yılın 9 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 33 oranında arttı.





Çin Halk Cumhuriyeti Ana Gümrük İdaresi tarafından yayınlanan son raporlara göre Çin'den Rusya'ya yapılan ihracat, 2021'in aynı dönemine göre %12.8 artışla 59.5965 $ oldu. Rus mallarının ithalatı ise %49,9 artarak 94.342$ seviyesinde gerçekleşti. Genel olarak, ticaret %33 arttı.

Ekim ayında iki ülke arasındaki ticaret 17.6374 milyar$'ı buldu.





Rekor olarak gelişen sektörlerden bir tanesi değerli taşlar. Mesela Ekim ayında Rus şirketleri Çin'e 124,6 milyon dolar değerinde 2,16 ton altın gönderdi. Bu rakam Çin’in altın ihraç ettiği ülkelerle kıyaslandığında çok olmasa da Rusya açısından 2016 yılından beri Çin’e yapılan en yüksek altın ihracatı olması yönünden önemli.





OECD, Rus ekonomisi tahminlerini iyileştirdi





Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Rusya'nın 2022 için ekonomik tahminini iyileştirdi, 2023 içinse kötüleştirdi.

OECD Rusya'nın GSYİH'sında 2022'de % 3,9 ve 2023'te % 5,6 düşüş bekliyor.

Eylül ayındaki raporda 2022'de % 5,5 ve 2023'te % 4,5 oranında küçülme tahmin edilmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2024'te Rusya'nın GSYİH'sında % 0,2 düşüş bekliyor.