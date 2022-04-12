Rus ekonomisine büyük darbe: 600'den fazla...

Rusya yönetiminin Ukrayna'da sürdürüğü askeri saldırıların başlamasıyla birlikte şimdiye kadar 600'den fazla şirketin Rus piyasasını tamemen terk ettiği aktarıldı.







600 ŞİRKET TAMAMEN ÇEKİLDİ



Evrensel'de yer alan habere göre Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalin ardından Yale Üniversitesi, 1000 uluslararası şirketi takibe aldı. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalin ardından Yale Üniversitesi, 1000 uluslararası şirketi takibe aldı.

Aralarında akaryakıt, çevrim içi alışveriş ve hava yolu şirketleri de olmak üzere 600’den fazla şirketin, Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi.Bazı şirketlerin ise savaş nedeniyle sadece faaliyetlerini durdurduğu gözlemlendi. Faaliyetlerini durduran şirketler arasında çoğunlukla gıda ve fast food şirketleri yer aldı.Herhangi bir işlem yapmayan şirketlerin ise genellikle elektronik cihaz üreten ve satışını yapan şirketler olduğu görüldü.Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, bazı şirketlerin sadece yaptırımlar çerçevesinde hareket ettiği, bazılarının ise yaptırımların üzerinde tepki göstererek pazarı tamamen terk ettikleri belirtildi.