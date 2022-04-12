Samanyolu Haber /Ekonomi / Rus ekonomisine büyük darbe: 600'den fazla... /12 Nisan 2022 21:56

Rus ekonomisine büyük darbe: 600'den fazla...

Rus yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında 600'den fazla şirketin Rus piyasasını tamemn terk ettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'da sürdürüğü askeri saldırıların başlamasıyla birlikte şimdiye kadar 600'den fazla şirketin Rus piyasasını tamemen terk ettiği aktarıldı.

600 ŞİRKET TAMAMEN ÇEKİLDİ

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalin ardından Yale Üniversitesi, 1000 uluslararası şirketi takibe aldı.

Aralarında akaryakıt, çevrim içi alışveriş ve hava yolu şirketleri de olmak üzere 600’den fazla şirketin, Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi.

Bazı şirketlerin ise savaş nedeniyle sadece faaliyetlerini durdurduğu gözlemlendi. Faaliyetlerini durduran şirketler arasında çoğunlukla gıda ve fast food şirketleri yer aldı.

Herhangi bir işlem yapmayan şirketlerin ise genellikle elektronik cihaz üreten ve satışını yapan şirketler olduğu görüldü.

Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, bazı şirketlerin sadece yaptırımlar çerçevesinde hareket ettiği, bazılarının ise yaptırımların üzerinde tepki göstererek pazarı tamamen terk ettikleri belirtildi.
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