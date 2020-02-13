Rus elçiliğinden manidar ABD paylaşımı: Takdiri size bırakıyoruz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye ziyareti sürerken Ankara Rusya Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından manidar bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Takdiri size bırakıyoruz” denildi.









Ankara Rusya Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye’de iken ABD’yi hedef alan ilginç bir paylaşımda bulunuldu.





ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından paylaşılan videoya yanıt niteliği taşıyan paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye ordusunun İdlib’deki Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada kullandığı, “Bu saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” sözlerinin yer aldığı bir görsel paylaşıldı.





Paylaşımın devamında ise Anadolu Ajansı’nın “Pentagon’dan YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik birlik için ‘bütçe’ talebi” başlığıyla geçtiği bir habere yer verildi. Paylaşıma “Takdiri size bırakıyoruz” notu düşüldü.





ABD’nin Ankara Büyükelçiliği hesabından paylaşılan videoda, “Amerika Birleşik Devletleri Esad rejiminin, Rusya’nın, İran’ın ve Hizbullah’ın İdlib’e yönelik saldırılarını kınamaktadır. Yaşanan vahim saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan Suriyeli sivillerin ve bu saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” denilmişti.