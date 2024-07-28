Rus Filosu Küba’da!

Samanyoluhaber.com - Moskova



Baltık Filosuna ait gemilerin Havana limanına varışı, hem Rus hem de Küba tarafı için önemli bir olay olarak kaydedildi.



Rus donanmasına ait gemiler sık sık Küba limanlarına yanaşıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, daha önce Rus Donanması gemilerinin yanaştığı Havana limanına gelerek Rus donanma gemilerini karşılamıştı.



Uzmanlar, Küba çevresindeki durumun yeni bir Küba füze krizi yaratmayacağını düşünüyor. Bu olayın başlamasındaki en önemli faktörün daha sonra kaldırılan Rus nükleer silahlarının varlığı olduğu dile getiriliyor.



Küba füze krizinin sonunda SSCB’nin Küba’da nükleer olmayan silahların varlığını sürdürdüğü biliniyor.



Rus denizciler Havana’da bulundukları süre boyunca, Küba’nın başkentinin valisi ve Devrimci Deniz Silahlı Kuvvetleri komutanına ziyarette bulunacaklar. Ayrıca, Havana’nın kültürel ve tarihi mekanlarını da ziyaret etmeyi planlıyorlar.