Samanyolu Haber /Dünya / Rus gazeteci Kremlin'i suçladı, kendini yakarak hayatına son verdi /03 Ekim 2020 10:33

Rus gazeteci Kremlin'i suçladı, kendini yakarak hayatına son verdi

Rusya'nın Nijni Novgorod kentinde cuma günü bir polis karakolunun önünde kendini ateşe veren gazeteci Irina Slavina hayatını kaybetti. Muhalif gazeteci, intihar etmeden önce Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutan bir mesaj bıraktı.

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Irina Slavina'nın baş editörlüğünü yaptığı Koza.Press yerel haber sitesi gazetecinin öldüğünü duyurdu.

Rus gazeteci, perşembe günü Facebook'ta polis memurlarının ve müfettişlerin evinde arama yaptıklarını yazmıştı. Slavina, olayın ertesi günü karakolun önünde kendini yakarak intihar etti.

Euronews'in haberine göre Irina Slavina, intihar etmeden birkaç saat önce Facebook'ta "Ölümüm için lütfen Rusya Federasyonu'nu suçlayın" iletisi bıraktı.

Rus editör, perşembe günü evinde yapılan aramada, polislerin Kremlin yönetimine muhalif Mikhail Khodorkovsky tarafından finanse edilen Açık Rusya grubuyla ilişkili evraklar ve hesaplar aradığını belirterek, eşinin ve kızınınki de dahil olmak üzere bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğunu yazmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'nın yaklaşık 400 kilometre doğusundaki Nijni Novgorod kentinde intihar eden bir kadının ardından bir ön soruşturma başlattığını duyurdu ancak isim paylaşmadı.

Rus muhalif siyasetçi Dmitry Gudkov, Instagram'da Irina Slavina'nın fotoğrafını paylaşarak "Güvenlik görevlileri geçtiğimiz yıllarda muhalefeti faaliyetleri nedeniyle sonsuz zulme maruz bıraktı." yorumunu paylaştı.

Bir başka muhalif polikacı Ilya Yashin ise Twitter'da "Ne kabus! Bütün bu polis olayları kendilerini eğlendiriyor, bu maskeli adam gösterileri. Bunlar oyun değil. Hükümet gerçekten insanları psikolojik olarak kırıyor." mesajını paylaştı
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