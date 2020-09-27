Rus gazetesi: Zarrab Rusya'daki paraların aklanmasına da yardım etti

Igor Subbotin imzalı haberde, ABD’deki dava sürecinde Uluslararası Yolsuzluk ve Organize Suç Çalışmaları Merkezi'nin (OCCRP) ve ABD Mali Suçları Araştırma Ağı incelemeleri ekseninde Zarrab’ın adamı Adem Karahan’ın anlattıkları, para aklamada Rusya güzergahının detayları, Zarrab dosyasının Erdoğan ve yakınlarını nasıl rahatsız ettiği ele alınıyor.







Haberrus.com'da çevirisi yayınlanan ‘Erdoğan’ın "altın" Baronu, Rus sermayesinin aklanmasına yardımcı oldu’ başlıklı haberde İran'a yönelik yaptırımları delmek suçundan dört yıl önce ABD'de gözaltına alınan Türk seçkinlerine yakın iş adamı Reza Zarrab, Rus sermayesinin para aklama işine karıştığı anlatılıyor. Haber şöyle:





ABD’de devam eden Uluslararası Yolsuzluk ve Organize Suç Çalışmaları Merkezi'nin (OCCRP) ve ABD Mali Suçları Araştırma soruşturmasında belirtilmişti. Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin mali sırlarının koruyucusu olarak kabul edilen "altın" kralı hakkındaki bu bilgiler, uzun zamandır Amerikan kolluk kuvvetlerinin elinde.





Uluslararası Yolsuzluk ve Organize Suç Çalışmaları Merkezi'nin (OCCRP) ve Adliye Haber Servisi tarafından yapılan bir soruşturmadan, Zarrab'ın 2008'de ülkeden büyük bir sermaye çıkışı kaydedildiği sırada Rusya Federasyonu'ndan multimilyon dolarlık banka transferlerinin aklanmasıyla uğraştığı anlaşılıyor.





Zarrab Rus sermayesinin aklanması planının sadece Türkiye değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de işin içinde.





Uluslararası Yolsuzluk ve Organize Suç Çalışmaları Merkezi'ne göre, Zarrab ile işbirliği yapanların gerçekte herhangi bir ticari faaliyette bulunmayan Bella Investments şirketi bulunuyor. Ayrıca, Hermitage Capital avukatı Sergei Magnitsky'nin soruşturmasında ortaya çıkan konularla da bağlantıları bulunuyor.





Nezavisimaya Gazetesi haberinde Zarrab'ın "Rus" entrikalarının, Türkiye’de en yüksek seviyede bu yolsuzluk soruşturmasını yürüten güvenlik güçlerinde bilindiği de vurgulanıyor.





Courthouse News Service, Rıza Zarrab (Sarraf) ve suç ortakları hakkında Türk kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan bir iç raporda, "Rus bankalarının sıcak para ihtiyacını karşılamak için paravan şirketler aracılığıyla para transfer ettiler." Ancak soruşturmaya göre, Türk polisi daha sonra Amerikan mahkeme belgelerinde ortaya çıkan banka ifadelerinin çoğuna erişim eksikliği nedeniyle daha derine inemedi.





Ancak, Zarrab’ın, İran'a yasadışı altın satışı yoluyla fon sağlamak için bir planın yapması ve bu planı faaliyete geçirmesi ABD’nin ilgisini çekti.





Türk işadamı, dört yıl önce Amerika'da gözaltına alınıp tutuklanması farklı teorileri akıllara getirdi.





2016 baharında eşi ve kızıyla birlikte Amerika'ya giden Zarrab'ın şüpheli olduğunu zaten bildiğine dair bir tez ortaya atıldı. İran ve Türkiye'de "altın" kralı, her iki ülkenin seçkinlerini ve yöneticilerini tehlikeye atacak bilgilere sahip olduğu için hayatından ciddi edişe duyuyordu ve bu bağlamda Zarrab muhtemelen kötülüklerin en kötüsünü seçti, yaptığı yasadışı anlaşmaları bıraktı ve gönüllü olarak Amerikan güvenlik güçlerine teslim oldu.





Şüphesiz, Zarrab’ın Erdoğan ve ailesine yakın olması gerçeği, “Zarrab davasını” sıradan bir dava olmaktan çıkardı.





Birkaç yıl önce, Amerikan savcılığı mahkemeye, iş adamı ile Türk cumhurbaşkanının neredeyse bir aile ilişkisi oluşturduğunu gösteren telefon kayıtlarını sundu ve dinletti. Örneğin Zarrab, 2013 yılında yaptığı özel bir sohbette, dönemin başbakanı olan Erdoğan'dan İran'la ilgili işlemlerin gerçekleştirilebileceği bir bankaya yardım etmesini istiyor. Ayrıca, "altın" kralı, Türkiye cumhurbaşkanının oğlu ve eşi ile ilgili vakıfların hesaplarına bağış göndermekle suçlandı.





Zarrab sonunda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği için suçunu kabul etti ve soruşturmayı yürüten ABD’deki savcılıkla bir anlaşma yaptı ve dosyasını oluşturan bir dizi başka davada tanık statüsü aldı.





Amerikan kolluk kuvvetlerinin elinde bulunan Türk devlet bankası Halkbank'ın genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın soruşturmasının tamamlanmasında "altın" Baronu Zarrab’ın ifadesi yardımcı oldu.





Halkbank, İran karşıtı yaptırımları delinmesi planının uygulanmasında merkezi bir rol oynayan banka oldu.





‘Uluslararası Yolsuzluk ve Organize Suç Çalışmaları Merkezi'nin (OCCRP) ve Adliye Haber Servisi tarafından yürütülen soruşturmanın bir başka kısmında ise, Türk lider Erdoğan’ın damadı ve aynı zamanda Türkiye Ekonomi ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın İran yaptırımlarının delinmesi planının işleyişinde ortaya çıkan yasal sorunların çözülmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor. Gazeteye göre (bkz. 01.12.17 tarihli sayı), ABD-Türkiye ikili müzakerelerinde Zarrab'ın Türkiye'ye iadesinin neredeyse ana konu haline gelmesi ve ABD'de yaşayan’ vaiz Fethullah Gülen'in iade konusunu geride bırakması şaşırtıcı değil.