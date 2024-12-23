Rus gazının Avrupa’ya akışını Ukrayna kesiyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal, yaptığı açıklamada 2025’in ilk günü saat 7’de durdurulacağını açıkladı. Bu karar, 2019 yılında Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan beş yıllık gaz transit sözleşmesinin sona ermesiyle alınmış oldu.





Shmygal, “Anlaşmanın süresi 1 Ocak 2025’te doluyor. Bu nedenle gaz transitini fiziksel olarak durduracağız” ifadelerini kullandı.





2024 yazında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile gaz transit anlaşmasını yenilememe kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu karar, Avrupa’ya yönelik Rus gazı akışını doğrudan etkileyecek.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Kiev’in bu kararının Rusya ve Gazprom için bir yükten kurtulma anlamına geldiğini belirtti. Putin, Ukrayna’nın gaz transitini durdurma kararının Avrupa üzerindeki etkisinin daha büyük olacağını vurgulayarak, “Bu karar en çok Kiev rejimini destekleyen Avrupalıları etkileyecek” dedi.





Avrupa’ya gaz akışını Türk Akımı telafi edebilir mi?





Kiev’den yapılan bu açıklamanın ardından Avrupa Birliğinin gaz tedariki konusunda tartışmaları arttı. Enerji uzmanlarına göre Türk Akımı doğalgaz boru hattının, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yapılan Rus doğalgaz sevkiyatını tamamen karşılayamayacağı belirtiliyor.





Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Direktörü Konstantin Simonov, Rossiya TV kanalına verdiği röportajda, hattın kapasitesinin sınırına yakın çalıştığını vurguladı. Simonov, “Teorik olarak bu tür sorunlara bir çözüm üretebiliriz, ancak Türk Akımı zaten neredeyse tam kapasiteyle çalışıyor. Deniz borusu sınırlı bir kapasiteye sahip ve mevcut yükü artırmak mümkün değil” açıklamasında bulundu.





Simonov, Rusya’dan Ukrayna üzerinden gaz tedarikinin durdurulmasının Avrupalı tüketiciler üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını ve doğal gaz fiyatlarında artışa yol açabileceğini ifade etti.





Bu gelişmeler, Avrupa enerji piyasası üzerinde büyük bir baskı oluştururken, Türk Akımı’nın sınırlarına ulaşmış kapasitesi alternatif çözüm arayışlarını sınırlıyor. Rus gazının Avrupa’ya alternatif rotalardan taşınması konusundaki gelişmelerin önümüzdeki süreçte enerji piyasalarına yansımaları dikkatle takip ediliyor.