Samanyolu Haber /Dünya / Rus gazının Avrupa’ya akışını Ukrayna kesiyor /23 Aralık 2024 16:20

Rus gazının Avrupa’ya akışını Ukrayna kesiyor

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya geçişi 1 Ocak 2025 sabah tamamen durdurulacak.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal, yaptığı açıklamada 2025’in ilk günü saat 7’de durdurulacağını açıkladı. Bu karar, 2019 yılında Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan beş yıllık gaz transit sözleşmesinin sona ermesiyle alınmış oldu.

Shmygal, “Anlaşmanın süresi 1 Ocak 2025’te doluyor. Bu nedenle gaz transitini fiziksel olarak durduracağız” ifadelerini kullandı.

2024 yazında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile gaz transit anlaşmasını yenilememe kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu karar, Avrupa’ya yönelik Rus gazı akışını doğrudan etkileyecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Kiev’in bu kararının Rusya ve Gazprom için bir yükten kurtulma anlamına geldiğini belirtti. Putin, Ukrayna’nın gaz transitini durdurma kararının Avrupa üzerindeki etkisinin daha büyük olacağını vurgulayarak, “Bu karar en çok Kiev rejimini destekleyen Avrupalıları etkileyecek” dedi.

Avrupa’ya gaz akışını Türk Akımı telafi edebilir mi?

Kiev’den yapılan bu açıklamanın ardından Avrupa Birliğinin gaz tedariki konusunda tartışmaları arttı. Enerji uzmanlarına göre Türk Akımı doğalgaz boru hattının, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yapılan Rus doğalgaz sevkiyatını tamamen karşılayamayacağı belirtiliyor.

Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Direktörü Konstantin Simonov, Rossiya TV kanalına verdiği röportajda, hattın kapasitesinin sınırına yakın çalıştığını vurguladı. Simonov, “Teorik olarak bu tür sorunlara bir çözüm üretebiliriz, ancak Türk Akımı zaten neredeyse tam kapasiteyle çalışıyor. Deniz borusu sınırlı bir kapasiteye sahip ve mevcut yükü artırmak mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Simonov, Rusya’dan Ukrayna üzerinden gaz tedarikinin durdurulmasının Avrupalı tüketiciler üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını ve doğal gaz fiyatlarında artışa yol açabileceğini ifade etti.

Bu gelişmeler, Avrupa enerji piyasası üzerinde büyük bir baskı oluştururken, Türk Akımı’nın sınırlarına ulaşmış kapasitesi alternatif çözüm arayışlarını sınırlıyor. Rus gazının Avrupa’ya alternatif rotalardan taşınması konusundaki gelişmelerin önümüzdeki süreçte enerji piyasalarına yansımaları dikkatle takip ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus gazının Avrupa’ya akışını Ukrayna kesiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:56:46