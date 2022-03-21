Samanyolu Haber /Dünya / Rus gemileri için yasak kararı kapıda /21 Mart 2022 23:59

Rus gemileri için yasak kararı kapıda

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası dünya çapında pek çok alanda Rusya'ya yönelik yaptırmları uygulanırken yeni yaptırımlar için zemin hazırlanıyor

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya askeri saldırı başlatmasıyla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım kararları da gelmeye devam ediyor.

Letonya Ulaştırma Bakanı Talis Linkaits, Rus gemilerinin Letonya limanlarına görmesini yasaklamak istediklerini ve hükümetin bu konuda çalışma yürüttüğünü söyledi.

TV3 televizyonuna demeç veren Linkaits, "Rus bandıralı gemiler, hala daha Letonya limanlarına giriyor. Benim nazarımda bu kabul edilemez, bu nedenle hükümette bununla ilgili karar hazırlıyoruz" dedi.

AB üyesi ülkelere ve Almanya'ya seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus enerji kaynakları ithalatının durdurulmasını, limanların Rus gemilerine kapatılmasını ve Rusya'ya ürün tedarikinin sonlandırılmasını talep etmişti.
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23:53:59