Rus gemileri için yasak kararı kapıda

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya askeri saldırı başlatmasıyla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım kararları da gelmeye devam ediyor.







Letonya Ulaştırma Bakanı Talis Linkaits, Rus gemilerinin Letonya limanlarına görmesini yasaklamak istediklerini ve hükümetin bu konuda çalışma yürüttüğünü söyledi.

TV3 televizyonuna demeç veren Linkaits, "Rus bandıralı gemiler, hala daha Letonya limanlarına giriyor. Benim nazarımda bu kabul edilemez, bu nedenle hükümette bununla ilgili karar hazırlıyoruz" dedi.AB üyesi ülkelere ve Almanya'ya seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus enerji kaynakları ithalatının durdurulmasını, limanların Rus gemilerine kapatılmasını ve Rusya'ya ürün tedarikinin sonlandırılmasını talep etmişti.