Samanyoluhaber.com - Moskova





Ru Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, 9 Ekim 2024’te Su-34 ön hat bombardıman uçaklarının dördüncü partisini teslim aldı. Rus United Aircraft Corporation (UAC) tarafından üretilen bu modern uçaklar, Novosibirsk’teki V.P. Chkalov Havacılık Fabrikası’nda üretildi.





Bu teslimat, 2024 yılı üretim programının bir parçası olarak gerçekleştirildi ve uçaklar, birliklere teslim edilmeden önce çeşitli yer ve uçuş testlerinden geçti.

Yılın başından itibaren bu, Su-34 uçaklarının Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine yapılan dördüncü teslimatı oldu.





Rusya’nın modern hava kuvvetlerinin en önemli unsurlarından biri





2024 yılı başı itibarıyla Su-34 bombardıman uçaklarının toplam sayısı, deneysel ve üretim öncesi modeller dahil olmak üzere 163’e ulaştı.





Bu uçakların en geniş silah yelpazesine sahip olmasının yanı sıra, yeni ve geliştirilmiş yetenekleri de öne çıkıyor. Rusya’nın askeri operasyonlarındaki etkinliği artıracağı belirtilen bu uçaklar, özellikle Kuzey Askeri Bölge’nin hedeflerine ulaşılmasında önemli rol oynayacak.





Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Su-34’lerin zamanında teslim edilmesinin, Rus havacılık endüstrisinin ordu ve donanmanın ihtiyaçlarına yönelik iyi koordine edilmiş çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.





UAC Genel Müdürü Yuri Slyusar, askeri fabrikaların, Rusya Savunma Bakanlığı’na karşı olan taahhütlerini zamanında yerine getirdiğini ve uçak üretim oranını sürekli olarak artırmak için yeni teknolojilerin devreye sokulduğunu belirtti. Ayrıca, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi sayesinde teslimatların hızının artırılabildiğini ifade etti.