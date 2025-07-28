Samanyolu Haber /Dünya / Rus Havayolları Aeroflot'un sistemleri hacklendi: Tüm kurumsal sistemler devre dışı /28 Temmuz 2025 18:54

Rus Havayolları Aeroflot'un sistemleri hacklendi: Tüm kurumsal sistemler devre dışı

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, siber saldırıya maruz kaldı. Hacker gruplarının yaptığı açıklamalara göre: 12 TB boyutunda uçuş verisi ve kritik bilgi ele geçirildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Silent Crow ve Cyberpartisans BY adlı hacker grupları, şirketin BT altyapısını tamamen çökerttiklerini iddia ederek, 7.000'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun imha edildiğini öne sürdü.

Tüm kurumsal sistemler devre dışı bırakıldı. Çalışan bilgisayarları ve yönetim sistemleri ele geçirildi. Hacker grupları tarafından gözetim ve dinleme sistemlerine erişim sağlandı.

Hackerlar, hasarın onarılmasi için on milyonlarca dolar gerekeceğini ve bunun "stratejik bir darbe" olduğunu iddia etti.

Aeroflot'tan Açıklama

Şirket resmi açıklamasında sadece "bilgi sistemlerinde yaşanan aksaklık" ifadesini kullanırken, Şeremetyevo Havalimanı'ndan 42 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Terminalde uzun kuyruklar oluştu ve yolcular mağdur oldu. Moskova Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BT güvenlik analistleri, bu saldırının Rusya'nın ulaşım altyapısını hedef alan daha geniş bir siber savaş kampanyasının parçası olabileceğini belirtiyor. Özellikle hacker gruplarının bir yıldır sistemde olduğunu iddia etmesi, kurumsal siber güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, benzer saldırıların diğer kritik altyapılara yönelik de gerçekleşebileceği konusunda uyarıyor.
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