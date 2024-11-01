Samanyolu Haber /Dünya / Rus havayolları İran, Irak ve İsrail hava sahasına uçuş kısıtlaması getirdi /01 Kasım 2024 11:29

Rus havayolları İran, Irak ve İsrail hava sahasına uçuş kısıtlaması getirdi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviation), Rus havayollarının İran, Irak ve İsrail hava sahasını kullanmalarına yönelik kısıtlamalar getirdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kısıtlamalar ilk olarak 1 Ekim’de “güvenlik riskleri” nedeniyle karar alındı. Fakat sonrasında ise gündüz uçuşlarına izin verilerek kısmen hafifletildi. 

Dün akşam ise Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviation), kısıtlama süresi 24 Kasım’a kadar uzattığını açıkladı.

Buna göre Rus havayolları, bu ülkelerin hava sahasını Moskova saatiyle yalnızca 09:00-19:00 saatleri arasında kullanabilecek.

Rosaviation, bu kararın arkasında güvenlik önlemlerinin olduğunu belirtti.
Kısıtlamalar, Orta Doğu’daki son gelişmelerle bağlantılı olarak gündeme geldi. İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimde İran, İsrail’e büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve ardından İsrail de İran’daki bazı askeri hedeflere hava saldırıları düzenlemişti. Bu karşılıklı saldırılar, güvenlik risklerini artırarak Rusya’nın bölgeye yönelik uçuş kısıtlamalarını sürdürmesine neden oldu.

Rus havayolu şirketleri, İran hava sahasını Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerine, Irak hava sahasını ise Seyşeller gibi destinasyonlara ulaşmak için kullanıyor. Rosaviation, güvenlik durumunu yakından izlemeye devam edeceğini ve gelişmelere göre önlemleri güncelleyebileceğini belirtti.
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