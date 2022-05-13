Rus havayolu şirketinden yeni Türkiye kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını 27 Mayıs'tan itibaren güçde 3'e çıkaracağını duyurdu. Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını 27 Mayıs'tan itibaren güçde 3'e çıkaracağını duyurdu.





Seferler, Airbus A330 tipi uçaklarla düzenlenecek.





6 Mayıs'ta Antalya ve İstanbul seferlerine yeniden başladığını ve günde ikişer sefer düzenleneceğini açıklayan Aeroflot, sefer sayılarını artırma kararı aldı.Şirketten yapılan açıklamya göre 27 Mayıs'tan itibaren Antalya ve İstanbul'a günde 3'er uçuş gerçekleştirilecek.