Samanyolu Haber /Gündem / Rus havayolu şirketinden yeni Türkiye kararı /13 Mayıs 2022 00:41

Rus havayolu şirketinden yeni Türkiye kararı

Rusya'dan Türkiye'ye de uçuşlar düzenleyen Rus havayolu şirketi Aeroflot yönetiminin halen İstanbul ve Antalya'ya günde iki olarak düzenlenen sefer sayısını üçe çıkarma kararı aldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını 27 Mayıs'tan itibaren güçde 3'e çıkaracağını duyurdu.

6 Mayıs'ta Antalya ve İstanbul seferlerine yeniden başladığını ve günde ikişer sefer düzenleneceğini açıklayan Aeroflot, sefer sayılarını artırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamya göre 27 Mayıs'tan itibaren Antalya ve İstanbul'a günde 3'er uçuş gerçekleştirilecek.

Seferler, Airbus A330 tipi uçaklarla düzenlenecek.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus havayolu şirketinden yeni Türkiye kararı Sonraki Haber >>

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:47:08