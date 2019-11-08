Samanyolu Haber /Dünya / Rus helikopteri Suriye'nin kuzeyinde her gün... /08 Kasım 2019 21:47

Rus helikopteri Suriye'nin kuzeyinde her gün...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyon sonrasında Rusya ile birlikte askeri devriyeler başlamıştı. Rusya'nın helikopter ile de Suriye'nin kuzeyinde devriye gezeceği açıklandı.

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Rusya Hava Kuvvetleri helikopterlerinin Suriye’nin kuzeyindeki hava devriyelerini günlük olarak gerçekleştireceği ve Rus askeri polisine eşlik edeceği açıklandı.

TASS haber ajansına göre Rus ordusu pilotu Dmitriy İvanov, Suriye’nin kuzeyindeki birkaç güzergahta hava devriyelerinin günlük olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. 

Rus pilot, devriyenin ana hedefini "belirli bölgelerde güvenliği sağlamak” ve “Rus askeri polisine eşlik etmek” olarak açıkladı.

İvanov “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki illerde hava devriyesine dair özel görevleri yerine getirmeye başladık. Hava devriyesi birkaç güzergâhta uygulanacak ve 50-60 metre yükseklikte ikişerli helikopter grupları tarafından uygulanacak” dedi.
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