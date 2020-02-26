Samanyolu Haber /Gündem / Rus heyet İdlib için Ankara'da... /26 Şubat 2020 21:39

Rus heyet İdlib için Ankara'da...

İdlib'de Türkiye ve desteklediği Suriye Milli Ordusu ile Rusya'nın destelediği rejim güçleri arasında devam eden çatışmalarla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bir Rus heyeti Ankara'ya geldi.

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İdlib için ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik Rus heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda yürütülen görüşmelerin ilk turu tamamlanırken, görüşmeler yarın devam edecek.

Rus heyeti, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumu ele almak, Türkiye'nin masada ortaya koyduğu ateşkesin sağlanması ve gerilimin olabildiğince azaltılması amacıyla 3. tur görüşmeleri için bugün Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyette ise Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexandr Lavrentyev bulunuyor.

Ankara ve Moskova arasında geçtiğimiz haftalarda bir dizi görüşme daha gerçekleştirilmişti. Heyetler arasında iki başkentte gerçekleştirilen ilk iki tur görüşme, yaklaşık 12 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı. Bu görüşmeler sonucunda her iki tarafın mutabık kalıp kalmayacağı konusu toplantının sonrasında ortaya çıkacak.

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