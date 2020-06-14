Rus heyetin Ankara ziyareti iptal: Görüşme ileri tarihe ertelendi

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, planlanan görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlık açıklamasında, "Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.







Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyordu. İkilinin ev sahibi mevkidaşları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Libya'daki durumu masaya yatırması planlanıyordu.





Geçen çarşamba, Türkiye'den Libya'ya doğru yol alan bir kargo gemisini Yunan deniz birlikleri kontrol amaçlı durdurmaya çalışmış, Türk fırkateynlerinin müdahalesi sonucu geri çekilmişti. Yunan yetkililer, kargo gemisinde silah yardımı olabileceği iddiasında bulunmuştu.