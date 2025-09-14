Rus İHA'ları Polonya'nın ardından Romanya'da da görüldü: NATO alarma geçti

Samanyoluhaber.com - Moskova





Romanyalı yetkilileri, Rusya-Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tehlike uyarısında bulundu. Tulçaşehri yakınlarında, Rusya'ya ait olduğu iddia edilen insansız hava araçları (İHA) tespit edildi. Romanya Hava Kuvvetleri, ulusal hava sahası içinde bir Rus İHA'sını durdurduğunu iddia etti.





Romanya'nın Tulça şehrinde yaşayanlara, sınır bölgesinde olası nesne düşmesi riskine karşı uyarılar gönderildi. Yerel yetkililer, halkı tedbirli olmaya çağırdı.





Sınır Güvenliği ve NATO Desteği





Romanya medyası Antena 3 CNN, Romanya Hava Kuvvetleri'nin Rus İHA'sını engellediğini bildirdi. Olay, NATO üyesi ülkelerin hava savunma sistemlerinin bölgede yüksek alarmda olduğunu gösteriyor.





Romanya'nın bu olayla ilgili NATO ve uluslararası topluma başvurması bekleniyor. Olay, Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki gerginliği artırabilir.





Şu ana kadar Rusya'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Romanya, hava sahasını koruma altına almak için ek önlemler almaya devam ediyor.





Romanya, NATO üyesi olarak, hava savunma sistemlerini güçlendirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için adımlar atıyor. Bu tür olaylar, bölgedeki askeri hazırlıkların artmasına neden olabilir.





NATO’nun 4. Madde Uygulaması ve Üye Ülkelerin Tepkisi





Geçen hafta Polonya, NATO Antlaşması’nın 4. Maddesi’ni devreye sokarak, ittifak üyeleriyle istişare talebinde bulunmuştu.





Bu madde, bir NATO üyesinin güvenliği tehdit altında olduğunda, diğer üyelerle görüşme yapılması öngörüyor.





NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ittifak liderleri, 10 Eylül’de Rusya’yı, Polonya hava sahasına İHA’ların girmesinden sorumlu tutarak, bu eylemi "sorumlu davranıştan yoksun" olarak nitelendirdi.