Samanyolu Haber /Dünya / Rus işgali altındaki Kırım'da bir büyük patlama daha /17 Ağustos 2022 09:49

Rus işgali altındaki Kırım'da bir büyük patlama daha

Rusya’nın işgali altındaki Kırım’da bir cephane deposunda patlama meydana geldi. Rusya patlamaları “sabotaj” olarak niteledi.

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VOA'nın haberine göre, Patlama Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği ve Ukrayna işgalinde önemli bir tedarik hattı olan Kırım’ın Gvardeyskoye bölgesindeki bir askeri üste meydana geldi.

Rus yetkililer ve haber ajanslarının aktardığı bilgiye göre patlamanın ardından civardaki köyden iki bin kişi tahliye edildi.

Rus Kommersant gazetesinin haberinde ise Kırım’ın merkezinde ikinci bir Rus askeri üssünde dumanın görüldüğü aktarıldı.

“Savaşta yeni bir dinamik”

Kırım’daki patlamalar, Ukrayna’nın daha içerdeki Rus topraklarını vurma kapasitesine sahip olması ya da Kiev yanlısı grupların gerilla tarzı saldırılarda başarılı olmaları halinde, altı aydır devam eden savaşta yeni dinamiklerin etkili olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Rusya Kırım’ı Ukrayna’nın diğer bölgelerinde savaşan askerlerini askeri donanım açısından güçlendirmek amacıyla kullanıyor.

Ukrayna da güneydeki olası karşı saldırı öncesinde bu bölgenin Rus askerlere destek hattı olarak kullanılmasını engellemeye çalışıyor.

Kırım Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun üssü konumunda.

Rusya “sabotaj” dedi

Ukrayna Kırım’daki patlamalarda sorumluluğu olup olmadığını resmi olarak doğrulamadı ya da yalanlamadı.

Ancak Ukraynalı yetkililer Ukrayna’nın stratejisinin Rusya’nın lojistik ve tedarik hatlarını, cephane depolarını ve askeri altyapısının diğer unsurlarını imha etmek olduğunu belirtmişti.

Rusya savunma bakanlığı cephane deposundaki patlamaların sabotaj olduğunu savundu.

Ciddi bir tırmanma mı?

Ukrayna güçlerinin patlamaların arkasında olduğunun belirlenmesi halinde bu durumun savaşta ciddi bir tırmanmaya işaret edeceği yorumu yapılıyor.

Bu tür saldırıların Ukraynalılar’ın Rusya işgali altındaki topraklara sızabildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebileceği de belirtiliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Salı gecesi paylaştığı görüntülü mesajda halkı Rus askeri üslerinin ve depo yerlerinin yakınlarında bulunmamaları konusunda uyardı.

Kremlin savaşın son bulması için Kiev’in Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımasını şart koşuyor. Ukrayna ise Rus güçleri Kırım’dan çıkaracağını söylüyor.
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