Samanyolu Haber /Dünya / Rus işgalinden korkan Finlandiyalılar, silahlı eğitim alıyor /30 Nisan 2022 14:57

Rus işgalinden korkan Finlandiyalılar, silahlı eğitim alıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından diğer komşu ülkelere de saldıracağından endişe duyan Finlandiya vatandaşlarının bir kısmı, kendilerini savunma için silahlı eğitim almaya başladı.

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Ülkenin güneyindeki Lahti’de bir orman içindeki askeri kampa giden Fin vatandaşları burada ilk yardım, gerçek silah ve mühimmatla atış talimi ve muharebe tekniklerini öğreniyor.

Hiç biri daha önce profesyonel olarak  askerlik yapmamış bu gönüllülerin en büyük, endişesi komşuları Rusya’nın ülkelerine saldırması.

Kampa katılan gönüllülerden birisi, “Bizim 5 milyon nüfusumuz var, eğer ülkemizi savunmak istiyorsak, çoğumuz silah kullanmayı öğrenmemiz gerekir.” diyerek duygularını dile getirdi.

Askeri eğitime katılım zorunlu olmamakla birlikte, Lahti’de yaşayan halkın yüzde 80’ini en az yılda bir kere buradaki kampa geliyor.

Kampa katılan bir müzik grubunun üyeleri savaş anında bir askeri kontrol bölgesinin nasıl yönetileceği konusunda eğitim alanlar arasında.

Bu arada Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO üyesi olmak isteyen vatandaşlarının sayısı da her geçen gün artıyor.

Son anketlere göre vatandaşların çoğunluğu ülkelerinin NATO‘ya katılımına destek veriyor.

İsveç ve Finlandiya’nın, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası mayıs ayı ortalarında NATO'ya resmen üyelik başvurusu yapması bekleniyor.

Kremlin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği durumunda, Moskova'nın nükleer silahları konuşlandırmak da dahil olmak üzere Baltık'taki savunmasını güçlendireceği uyarısında bulunmuştu.
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