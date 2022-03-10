Rus işgalinin 15. günü: IMF, Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık paketi onayladı









5:22 ABD'nin değerlendirmesi, 6 bin kadar Rus askerinin öldürüldüğü yönünde



2:46 İngiliz ordusu, kaçak bir grup askerin Ukrayna'ya savaşmaya gitmiş olabileceğini doğruladı











0:59 Zelenskiy: Mariupol’daki hastane saldırısı Rusya'nın savaş suçu











00:01 ABD, İngiltere ve AB, Rus petrol ürünlerine yasak ve sınırlamalar getirdi



00:00 BM: Ukrayna'da 500'den fazla sivil hayatını kaybetti





Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsan Hakları Ofisi, 24 Şubat'ta başlayan savaşın başından bu yana Ukrayna'da 516 sivilin hayatını kaybettiğini; 908 kişinin de yaralandığını açıkladı. BM, ulaşılamayan ve bombardıman altındaki yerleri de hesaba katarak sayının çok daha yüksek olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Rusya ise Ukrayna'da sivilleri hedef aldığına yönelik haberleri reddediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy’nin siyasete girmeden önce çektiği dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli ajans, dizinin yalnızca geçen hafta 15 ülkeye satıldığını açıkladı. AFP haber ajansına konuşan Eccho Rights isimli ajansın ortağı Nicola Soderlund, 20 ülke ile daha konuştuklarını söyledi."Halkın Hizmetkârı" isimli 2015 yapımı dizide, Zelenskiy, tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyordu. Öğretmen dizide viral olan bir konuşma sayesinde, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor. Dizi gerçek olduğu gibi Zelenskiy’nin başında olduğu iktidar partisinin ismi de diziden gelen Halkın Hizmetkarları Partisi… Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli firma, Netflix’te görüşme yaptıklarını söylüyor.Amerikalı askeri yetkililer, ikinci haftasını geride bırakan işgalde 5 bin ila 6 bin arasında Rus askerin öldüğünü değerlendiriyor. CBS televizyonuna konuşan uzman, yaralanan asker sayısını ise 15 bin ila 18 bin arasında olduğunu söyledi. İsminin gizli kalmasını isteyen aynı uzman, Rus kayıplarının “çok çok ciddi olduğunu” söyledi ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki çatışma ölüm oranları ile karşılaştırılabilir olduğunu söyledi.Ukrayna 12 bin Rus askerinin öldürüldüğünü savunuyor. Rusya ise geçen hafta 500’e yakın askerinin öldüğünü resmi olarak duyurdu. Yukarıdaki fotoğraf ise Lviv kentinde, üç Ukrayna askeri için yapılan cenaze töreninden. Askerlerin Herson bölgesideki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, MiG 29’larla ilgili yaşanan anlaşmazlığın gölgesinde Polonya’yı ziyaret ediyor. Ukrayna'nın savaş uçağı isteğiyle gündeme gelen Rus yapımı MIG-29 savaş uçakları konusu Polonya ve ABD'yi karşı karşıya getirdi. Varşova'nın uçakları Almanya'daki ABD üssüne verme teklifi, Beyaz Saray tarafından kabul görmedi.Konunun hassasiyeti nedeniyle, NATO bünyesinde de tartışmalar sürüyor. Amerikalı yetkililer, bu konunun Harris’in ziyaretinde kesinlikle masaya geleceğini söyledi. ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, Polonya MiG'lerinin Ukrayna'ya transferi konusunda seçenekleri ve olası tepkileri değerlendirmeye almış durumda. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pentagon yetkilileri, söz konusu jetlerin bağış olarak kabul edilebilmesi noktasında en iyi kararı Beyaz Saray'ın verebileceğini değerlendiriyor.Bu bağış gerçekleşse bile ABD'nin bunları hangi gerekçe ile Ukrayna'ya verebileceği konusu da belirsiz.İngiltere Silahlı Kuvvetleri, ordu mensubu küçük bir grubun, savaşmak için Ukrayna’ya gitmiş olabilceği haberlerini doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin kendi imkanları ile Ukrayna’ya gitmiş olabileceği ifade edildi.Ordu sözcüsü, “Onlara güçlü bir şekilde İngiltere’ye geri dönme çağrısı yapıyoruz” dedi. İngiltere ordusu, olay sonrası tüm personel için Ukrayna’ya seyahat yasağı getirdi.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, işgalin ilk günlerinde, İngiliz sivillerin, Ukrayna’ya savaşmaya gitmesini desteklediğini söylemişti. Ancak hükümet daha sonra İngiliz Dışişleri’nin Ukrayna’ya seyahatin tavsiye edilmediğine yönelik açıklamasını hatırlattı. Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşa katılan askerlerin yargılanabileceğini duyurdu.Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık bir acil yardım paketinin onaylandığını duyurdu. Yardım paketinin acil ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulduğu açıklandı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Savaş bitip, kapsamlı bir hasar tespiti yapıldığında, yeniden inşa için daha büyük bir pakete ihtiyaç olacağını” söyledi. Dünya Bankası da hibe ve kredilerden oluşan yaklaşık 800 milyon dolarlık bir paket açıklamıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol’daki hastanenin Rus hava saldırısında vurulmasını bir savaş suçu olarak tanımladı. Saldırıda şu ana dek 17 kişinin yaralandığı biliniyor. Zelenskiy saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Doğum hastanesinden bile korkan Rusya Federasyonu nasıl bir ülke?” İfadesini kullandı.Zelenskiy şunları söyledi: “Hastanedeki birileri Rusça konuşanlara kötülük mü yapmıştı? Suçları neydi? Yoksa bu hastanenin nazilerden arındırılması mıydı?” Bugün, işgalcilerin topraklarımıza getirdiği tüm kötülüğün boyutlarını gösteren, Rusya’nın işlediği bu savaş suçunu birlikte kınamamız gerekiyor.” Zelenskiy, hastane saldırısının Ukraynalılara karşı bir soykırım yapıldığının “son kanıtı” olduğunu da savundu.Ukrayna'nın işgaline karşı Batılı ülkelerin Rusya ekonomisine yönelik uzun yaptırım listesine yenileri ekleniyor. ABD Rus petrolü ve petrol ürünleri ithalatını yasakladı, İngiltere ve AB, Rusya'dan petrol alımını aşamalı olarak azaltmaya çalışacak.