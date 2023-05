'Rus istihbaratı, Erdoğan'ın kazanması için her şeyi yapmaya hazır'

“Amerikalılar’ın basın toplantılarında bu tarz sorular yöneltebilirsiniz ancak Rusya hiç kimsenin iç işlerine karışmaz, seçim süreçlerinin parçası değiliz."

'İsveç'te Kuran yakılması da Rusya'nın provokasyonu'













Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yer aldığı iddia edilen cinsel içerikli görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Twitter mesajında bunların arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.CHP lideri paylaşımında "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala iş birlikten ve dostluktan yanayız" yazdı.Kremlin, Rusya'nın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin bu iddiaları yalanladı.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Resmen ilan ediyoruz: Bir müdahaleden söz edilemez. Ana muhalefetin adayına bu iddiaları kim aktardıysa 'yalancıdır'" diye konuştu.Bugün Reuters'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Eğer sağlam kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım" dedi. Partisinin bu konuyla ilgili Türkiye'deki Rusya Büyükelçiliği'yle iletişime geçmediğini ekledi.Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"Başka bir ülkenin Türkiye'deki seçim sürecine bir parti lehine müdahale etmesi kabul edilemez. Bütün dünyanın bunun farkında olmasını istiyorum, bu nedenle açıkça tveet attım".Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Sultangazi'deki mitinginde, "Şimdi bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki 'Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor', ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın!" ifadelerini kullandı.peskovKAYNAK,GETTY IMAGESFotoğraf altı yazısı,Kremlin Sözcüsü Dimirti PeskovBBC Rusça servisi Peskov'un, "Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü bugüne kadar karşı karşıya olduğumuz bölgesel ve küresel her çeşit sorunda çok sorumlu, egemen ve düşünceli bir tavır aldı. Bu tutum bizim için son derece çekici" sözlerini aktardı.Rus basınında da paylaşılan açıklamaya ek detay verilmedi.Rus haber ajansı RIA Novosti, ilgili haberinde Peskov'un "Biz başka ülkelerin iç davalarına karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.Rus Izvestia gazetesinin haberine göre, Peskov'un, Moskova'ya yönelik Amerikan seçimlerine müdahale etmekle ilgili suçlamalarını da hatırlattı. "Ancak sonunda ABD, Rusya Federasyonu'nun bununla hiçbir ilgisi olmadığını öğrendi" sözlerine yer verdi.Gazetede bir gün önce Orta Doğu-Kafkasya Araştırma Merkezi Direktörü Stanislav Tarasov'un, ABD'nin Türkiye'deki seçimleri etkileyebileceğine dair analizine yer vermişti. Tarasov, Erdoğan'ın Türkiye'yi her seviyedeki Amerikan etkisinden temizlediğini söylemişti.Gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre, 6-7 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Rus bir gazetecinin "Türkiye'deki seçim kampanyasında Rusya kimleri destekliyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:BBC Türkçe'ye konuşan Rusya merkezli düşünce kuruluşu Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başkanı (YETAM) Yuriy Mavaşev, "Öyle ya da böyle Rus istihbaratının, Erdoğan'ın kazanması için her şeyi yapmaya hazır olduğundan hiç şüphem yok" dedi.Mavaşev, "Bunun uğruna her türlü yalana, sahteciliğe gideceklerdir. Putin, Türk muhalefetiyle temasa geçmekten çok korkuyor. Ne de olsa bütün yatırımlarını Putin'in Rusya'yı yönettiği gibi Türkiye'yi yönetmeye çalışan Erdoğan'a yaptı" sözlerini ifade etti.Ayrıca, "Görünüşe göre İsveç'te Kuran'ın yakılması aslında Rus istihbaratının bir provokasyonuydu" sözlerini ekledi.Letonya merkezli Rusça ve İngilizce yayın yapan Meduza haber sitesi, yazar Ruslan Suleimanov'un Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yla ilgili paylaşımına yaptığı, "Bence bu Erdoğan'ın halen oynayacağı kartlar olduğuna ilişkin Rus hackerlara yönelik net bir mesajdı" yorumunu yayımladı.