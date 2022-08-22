Samanyolu Haber /Dünya / Rus istihbaratı: Suikastın arkasında Ukrayna gizli servisi var /22 Ağustos 2022 16:44

Rus istihbaratı: Suikastın arkasında Ukrayna gizli servisi var

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Rus siyaset bilimci Alexandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya yönelik suikastın ardında Ukrayna gizli servisinin olduğu belirtildi. FSB, failin adı dahil pek çok detayı kamuoyu ile paylaştı.

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Rus siyasetinin önemli figürlerinden ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinden Alexandr Dugin'in kızı gazeteci Daria Dugina, 20 Ağustos gecesi Moskova yakınlarındaki bir otoyolda seyir halindeyken kullandığı aracın aniden infilak etmesi sonucu feci bir şekilde can vermişti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Dugin ve kızı, birlikte katıldıkları bir festival sonrası Moskova'ya dönmeyi planlıyordu, ancak son anda planlar değişmiş ve Dugin, kendi aracını kızına vererek başka bir araca binmişti.

SUİKASTI TERTİPLEYEN KİŞİ: NATALYA VOVK
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan son açıklamada, Dugina suikastının ardında Ukrayna özel servislerinin olduğu ve failin 23 Temmuz'da kızıyla birlikte Rusya'ya gelen Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğunu belirtti.

Ria ajansı, FSB kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Suikastın Ukrayna gizli servisleri tarafından hazırlandığı ve işlendiği tespit edildi. Fail, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Vovk Natalya Pavlovna. 23 Temmuz 2022'de kızı Şaban Sofia Mihaylovna ile birlikte Rusya'ya geldi. Dugina'nın öldürülmesini organize etmek ve yaşam tarzı hakkında bilgi almak için Moskova'da maktulün yaşadığı apartmanda bir daire kiraladı" ifadelerine yer verdi.

OLAYIN ARDINDAN ESTONYA'YA GEÇTİ
Haberde, suçluların maktulü izlemek için Mini Cooper marka bir araç kullandıkları, Rusya'da geçirdikleri süre içinde sık sık plaka numaralarını değiştirdikleri belirtildi. Ria'ya göre, Vovk ve kızı suikastın hemen ardından 21 Ağustos'ta Rusya'nın batısındaki sınır kenti Pskov üzerinden Estonya'ya geçtiler.

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