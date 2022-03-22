Samanyolu Haber /Dünya / Rus istihbaratının Zelenskiy'e suikast planı deşifre oldu /22 Mart 2022 10:30

Rus istihbaratının Zelenskiy'e suikast planı deşifre oldu

Ukrayna İstihbaratı, Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir kişiyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e suikast düzenlemek için bir tim hazırlarken yakaladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya’nın hedefinde olmaya devam ediyor.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki Başkanlık Ofisi'nde Rusya’ya karşı direnişi yöneten Zelenskiy’ye suikast düzenlemesi için Rus istihbaratının ilk kez harekete geçtiği ifade edildi.

Ukraynalı Gazeteci Vitaly Glagola tarafından duyurulan bilgiye göre, Ujgorod kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) bağlı suikast ve keşif grubunun bir üyesi Ukrayna istihbaratı tarafından takibe alındı.

Ukrayna İstihbaratı'na mensup ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yaşadığı dairede yapılan armada, aralarında keskin nişancı dürbünlü ve susturucu takılı uzun namlulu bir tüfek, susturuculu bir kalaşnikof ve bir tatar yayı (arbalet) dahil olmak üzere çok sayıda suikast silahı ve çok sayıda silah susturucusu ile birçok el bombası ve çeşitli çaplarda çok sayıda mermi ve mühimmat ele geçirildi.

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Ukrayna basınına göre yakalanan şahsın ilk amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e suikast düzenlemek, ikinci amacının ise Kiev’deki bazı önemli kamu alanlarına saldırı yapmak için 25 kişilik bir tim kurmaya çalıştığı aktarıldı.
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