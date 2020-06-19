Rus Jetleri Libya'da Türkiye'nin desteklediği grupları vuruyor

AFRICOM’dan Mayıs ayında yapılan açıklamaya göre en az 14 adet MiG-29 ve Su-24 tipi jet, üzerlerindeki Rusça yazı ve işaretlerin boyayla kapatıldığı Suriye üzerinden Libya’ya uçtu.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre AFRICOM, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir Rus uçağının Libya’nın coğrafi olarak merkezinde yer alan Cufra kentinden havalandığına dair fotoğraflı delil olduğunu, MiG-29 tipi bir uçağınsa Sirte civarında fotoğraflandığını bildirdi.





Reuters haber ajansının ulaştığı Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.





Sirte ve Cufra kentleri, Libya’nın batısında uluslararası toplum tarafından tanınan başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu arasında ülkeyi bölen hattın üzerinde yer alıyor.





Libya Ulusal Ordusu, başkent Trablus’a yönelik 14 ay süren ilerlemesinin ardından son birkaç haftada doğuya geri çekildi. Grup, Sirte çevresini ve Cufra’daki hava üssünü hala kontrol ediyor.





AFRICOM, Rusya’ya ait jetlerin, Libya’daki savaşta Halife Hafter’e yardım eden özel askeri şirketleri desteklemek için kullanıldığını bildirdi.





AFRICOM Operasyonlar Başkanı Bradford Gering, bu Rus uçaklarının, uluslararası hukuka bağlı kalmayan, deneyimsiz paralı askerler tarafından kullanılmasının endişe oluşturduğunu dile getirdi ve geleneksel silahlı çatışma yasalarının, uçakları kullanan bu kişiler açısından bağlayıcılığı olmadığının altını çizdi.





Gering, ‘‘Rusya, masum Libyalıların hayatı pahasına NATO’nun güney kanadında stratejik bir bölgeye sahip olmak için çabalamaya devam ediyor’’ dedi.





AFRICOM, daha önce Mayıs ayında yaptığı açıklamalarda da bu uçakların Afrika’nın başka bölgelerinde bulunmayan uçaklar olduğunu bildirmiş, bunların Rusya’dan havalanarak İran ve Suriye üzerinden Libya’ya uçtuğunu ve buna dair ellerinde delil niteliğinde fotoğraflar olduğunu belirtmişti.





Rusya ise iddiaları yalanlamış ve uçakların kendilerine ait olmadığını, belki Sovyetler Birliği döneminde başka Afrika ülkeleri tarafından satın alınmış uçaklar olabileceğini belirtmişti.





Libya’daki savaşta farklı kesimleri destekleyen ülkeler, destekledikleri bu gruplara askeri yardım yapmaya devam ediyor. Bu durum Birleşmiş Milletler’in Libya’ya uyguladığı silah ambargosuna rağmen devam ediyor.





Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Fransa doğudaki Halife Hafter ve güçlerini desteklerken Türkiye ve Katar, BM ve Avrupa Birliği gibi uluslararası toplum tarafından da tanınan Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor.





Rusya’nın NATO’nun güney kanadında askeri varlığını arttırması, Doğu Avrupa ülkeleri arasında endişeye neden oluyor.