Samanyolu Haber /Dünya / Rus jimnastikçi hakkında savaş yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı /07 Mart 2022 09:12

Rus jimnastikçi hakkında savaş yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı

Katar'da cumartesi günü yapılan yarışmada dereceye giren Kuliak podyuma, "Z" işaretli mayo ile çıktı.

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20 yaşındaki paralel bar sporcusu ile aynı yarışmada altın madalyayı ise Ukraynalı sporcu Illia Kovtun aldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kuliak'ın "şoke edici davranışı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Z harfi, Rusya'nın Ukrayna işgalinin sembolü haline gelmiş durumda.

Ancak Rus askeri araçları üzerine çizilen bu harfin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor.

Bazıları bunun Batı anlamındaki Zapad kelimesinden geldiği görüşünde. Rusya geçen yıl "Zapad 2021" isminde büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Belarus ve Rus atletler, bu hafta sonu bitimiyle uluslararası yarışmalardan men edildi.

Rusya hangi sporlardan men edildi?

Rusya ve Belarus'a belli başlı tüm sporlarda yaptırım uygulanıyor.

FIFA ve UEFA, Rus milli takımı ve kulüplerini tüm uluslararası karşılaşmalardan menetmiş durumda.

Rusya mili takımı, Mart'ta Polonya ile Dünya Kupası eleme karşılaşmasına hazırlanıyordu. Spartak Moskova takımı da Avrupa Ligi'nden çıkarıldı.

Uluslararası Tenis Federasyonu, Rusya ve Belarus'u takım yarışmaları takviminden çıkardı. Moskova'da yapılması planlanan turnuvalar da iptal edildi.

Ancak bu iki ülkeden tenisçiler halen bireysel yarışmalara katılabiliyor.

Rus tenis yıldızı Daniil Medvedev, yakın bir zaman önce erkekler tenis dünya bir numarası olmuştu.

Formula 1 yönetimi de Rusya Grand Prix'ini takviminden çıkardı.

Rus sürücülerin İngiltere'de yarışması da yasaklandı.

Dünya Atletizm Federasyonu da benzer bir kararla, bu iki ülkeden tüm atletleri yarışmalardan menetti.
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