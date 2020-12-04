Samanyolu Haber /Medya / Rus kanalı: İki muhabirimiz Türkiye'de gözaltında kayboldu /04 Aralık 2020 16:10

Rus kanalı: İki muhabirimiz Türkiye'de gözaltında kayboldu

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını açıkladı.

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NTV televizyonunun basın servisinin açıklamasında, “(NTV’de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul’da gözaltına alındıklarını iletti” denildi.

Rus televizyon kanalının açıklaması şöyle devam etti: “Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00’de Aleksey Petruşko ‘Bizi nedense hâlâ tutuyorlar’ dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler.”

NTV yöneticileri ayrıca, çalışanlarına ulaşamıyor olmaları konusunda Rusya Dışişleri ve Rusya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu ile irtibat içinde olduklarını kaydetti ve söz konusu kurumların, televizyon çalışanlarının başına gelenlerin anlaşılması ve bulunmaları için uğraştıklarını belirtti.

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