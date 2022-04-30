Rus kanalları çıldırdı! Nükleer füzeyle vurulacak ülkeleri açıkladılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 ayına girerken, Rusya devlet televizyonunda uzmanlar, Moskova'nın olası nükleer silah kullanımını masaya yatırdı.





Rossiya 1’de yayınlanan canlı tartışma programına uzmanlar Avrupa’da nükleer füze gönderebileceği şehirleri harita ile gösterdi.





"BRİTANYA ADALARI DİYE BİR ŞEY KALMAZ"

“60 Dakika” isimli televizyon programında Rusya’dan fırlatılacak nükleer füzelerin birkaç saniye içinde Avrupa’nın başkentlerine ulaşabileceği dile getirildi. Programda konuşan sağcı siyasetçi Aleksey Zhuravlyov, “Bir Sarmat füzesi gönderirsek Britanya Adaları diye bir şey kalmaz” dedi.





Programa konuk olan bir diğer siyasetçi ise Avrupa’nın da nükleer silah ile karşılık verebileceğini söylerken, “Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz” dedi. Bu açıklamanın üzerine Zhuravlyov, “Her şeye sıfırdan başlarız. Onlar bizi devlet terörü yapmakla suçluyor” dedi.









"BAŞKENTLERİ VURABİLİRİZ"

Televizyonda yayınlanan haritada Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda füzelerin Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği belirtildi.





Bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen hipersonik füzelerin bütün modern savunma sistemlerini alt edebileceğini söylemiş ve sonbahara doğru Birleşik Krallık’ı vurabileceklerini dile getirmişti.