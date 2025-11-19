Rus kargo havacılık şirketleri derin kriz içinde

Samanyoluhaber.com - Moskova



Rus kargo havacılık şirketleri, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde piyasadan çekilme ve filolarının tamamen durma riskiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.



Sektör temsilcileri, Rusya Kamu Odası'nda düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, filonun eskimesi, yedek parça ve personel kıtlığı, uzun onarım kuyrukları ve yabancı taşıyıcılarla eşitsiz rekabet gibi temel sorunları ve acil çözüm önerilerini masaya yatırdı.



Sektördeki krizin boyutları rakamlarla daha da anlaşılıyor. Sivil yapılarda işletilen yaklaşık 100 kargo uçağından sadece 28'i uçabilir durumda. Uçabilir filo, son üç buçuk yılda yarı yarıya azaldı. Sektörde bulunan büyük firma sayısı dokuzdan yediye düştü.



Hava taşımacılığıyla yük tonajı (tkm), 2021'de 9,2 milyar tkm'den 2024'te 1,9 milyar tkm'ye düşerek beş kat azaldı.



Eski Uçaklar, Yedek Parça Sıkıntısı ve Uzun Onarım Süreçleri



Sektörü tehdit eden başlıca sorunlar arasında en büyüğü uçak filosunun, ağırlıklı olarak eski Sovyet uçaklarından (İl-76) oluşması. Yeni yerli uçak üretimi (İl-112V, İl-212) yetersiz. Şirketler, uçak gövdesi ömrünün 40 yıldan 45 yıla, motor ömrünün ise 14.000 saatten 16.000 saate çıkarılmasını talep ediyor. Aksi takdirde, 2028'den itibaren uçakların hizmet dışı kalması bekleniyor.



Kritik motorlar (D30 KP-2) ve yedek parçalar için aşırı kıtlık yaşanıyor. Yedek parça fiyatları aşırı derecede arttı; bir motorun fiyatı 400 milyon rubleye ulaştı. Askeri siparişlere öncelik veren yerli tamirhanelerde onarım süreleri bir yılı aşıyor.



Eşitsiz Rekabet ve Pazar Kaybı



Yabancı kargo taşıyıcıları Rus pazarına daha kolay erişirken, Rus şirketleri yurt dışında (özellikle Çin'de) ciddi kısıtlamalarla karşılaşıyor. Kırgızistan, Özbekistan gibi "dost ülke" taşıyıcılarının sayısı arttı ve Rus şirketlerinden pazar payı kapıyor. Yolcu uçaklarının bagaj bölümlerinde yapılan kargo taşımacılığı, özel kargo şirketlerinin payını daraltıyor.



Uzmanlar, hükümetin kargo havacılığına yönelik ciddi bir mali destek sağlama ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Dış ticaretin durgun seyri ve yolcu uçaklarının kargo kapasitesinin yeterliliği göz önüne alındığında, sektörün kaderinin "kuzey sevkiyatı" gibi kritik lojistik hatlarla sınırlı kalabileceği, diğer alanlarda ise küçülmenin kaçınılmaz olduğu değerlendiriliyor.