Ruslar kızgın: Ortaçağa mı döneceğiz?

Rus Ortodoks Kilisesi'nin üst düzey yetkilisi Piskopos Mitropolit İlarion, cumartesi günü Rus devlet televizyonunda Ayasofya Müzesi'nin yeniden camiye dönüştürülmesi tartışmalarını yorumladı.







Euronews'te yer alan habere göre Dış Kiliselerle İlişkiler Departmanı Başkanı Piskopos İlarion, müzenin statüsünün değiştirilmesi fikrini, “Mevcut koşullarda bu hareketin kabul edilemez bir dini özgürlük ihlali olduğuna inanıyoruz. Şimdi Orta Çağ'a geri dönemeyiz.” sözleriyle değerlendirdi.





Piskopos Mitropolit İlarion, “Çok kutuplu ve çok mezhepli bir dünyada yaşıyoruz. İnananların duygularına saygı duymalı.” ifadelerini kullandı.





Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Piskopos İlarion Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ayasofya'nın dönüşümü fikrinin ardında Türkiye'nin iç siyasi sebeplerinin yattığını düşündüğünü söyledi.



