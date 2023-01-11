Samanyolu Haber /Gündem / Rus klasiklerin başarısı /11 Ocak 2023 11:04

Rus klasiklerin başarısı

Rusya’ya yaptırımlar ve çok yönlü izolasyon kültür ve sanat çalışmalarınada etki ediyor.

SHABER3.COM

ARİF ASALIOĞLU- MOSKOVA 

Dünyanın önde müzayede evleri Mart 2022'den bu yana Rusya sanat ürünlerine mesafe koydu. Rus sanat değerleri  müzayedelerde yerlerini almadı. 
Her şeye rağmen belli seviyede de olsa sanat piyasasında hala Rus sanat eserleri var. Geçen yıl dünya ve Rusya müzayedelerinde rekor fiyatlara satılan Rus sanat eserleri oldu. 
Her zaman olduğu gibi, en pahalı fiyatlara İmparatorluk dönemi eserler layık görüldü. Ivan Aivazovsky gibi klasik ustaların eserleri halen tercihler içerisinde ön sıralarda. Sotheby's sanat evinin Rusya şubesi müdürü  Irina Stepanova, " Rus sanatçıların eserleri eşi benzeri görülmemiş rekorlar kırıyor.  Bu ise Rus klasiklerin başarısı’’ olarak yorumluyor.


Rus imparatoruna özel hediye

Yaz aylarında, Paris Christie's'in sanat evinde, gerçekleştirilen sanat eserleri satışında toplam hasılat 114,4 milyon avroyu buldu ve bu miktarın çoğu "Şaheserler" adıyla Rusya’dan gelen eserlerdi. En dikkat çekeni, ahşap kaideler üzerinde patine bronzdan yapılmış, mermere boyanmış bir çift masif girandol oldu. Ünlü Fransız usta Pierre-Philippe Thomire ait olduğu ve özellikle Rus İmparatoru Paul I için yapıldığı varsayılıyor. Christie'nin uzmanları, girandollerin Mihaylovski Kalesi için tasarlandığına inanıyor. Bu eser, 4.9 milyon €'ya satıldı ve koleksiyonun en önemli parçalarından biri olan Pablo Picasso'nun 4.2 milyon €'ya mal olan Mızraklı Faun tablosundan bile daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Ivan Aivazovsky, Denizlerin Gazabı

7 Aralık'ta Sotheby's'de eski ustaların sanatına adanmış müzayedenin sonuçlarına göre, Ivan Aivazovsky'nin 1886 tarihli “Denizlerin Gazabı” tablosu satıldı.  "Amerikan Gemisi Cebelitarık Kayalığında" eserinin 1,7 milyon sterlinlik fiyatı oldukça etkileyiciydi.

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