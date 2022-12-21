“Rus komutan kendi askerlerini havaya uçurdu”

Rusya'nın Ukrayna işgali neredeyse 10 ayı geride bırakırken, iki taraf için de cephede durum giderek ağırlaşıyor.







ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Rus ordusunda son dönemde alınan yenilgiler ve zorlu savaş koşulları nedeniyle morallerin çok bozuk olduğuna ilişkin kapsamlı bir habere imza attı. Haberde morali sıfırlanan Rus askerlerinin birbirine girdiği yönündeki tanıklıklar da dikkat çekti.





Bir Rus komutan, Ukrayna'da savaşan bir tank komutanının diğer askerlerle yaşadığı tartışma sonrası düşman safları yerine Rusya'ya ait bir kontrol noktasını havaya uçurduğu bir olaya tanıklık ettiğini anlattı. Bu tür olayların Ukrayna'da savaşan Rus ordusunda sık yaşandığını savunan Fidar Khubaev isimli asker, Zaporijya kentindeki olayda komutanın tankı tartıştığı Rus askerlerinin üzerine sürerek kontrol noktasını patlattığını aktardı.





Ukrayna'da drone operatörü olarak görev yapan ancak bir süre önce ülkeden kaçan Khubaev, “Cephede bu tür olaylar hep yaşanıyordu” diyerek bu olayın yaşandığı yaz aylarında Rus cephesinde büyük krizler meydana geldiğini ifade etti.





New York Times, olayın Rus ordusu içinde yaşanan kaosun göstergesi olduğunu yazdı.





‘ASKERLER SİLAH VE YEMEK İÇİN BİRBİRİYLE SAVAŞIYOR’

Ukrayna işgalini eleştiren emekli Rus askeri yetkili Leonid İvaşov da, gazeteye açıklamasında, Putin'in dağılmış haldeki ordusunda askerlerin silahlar ve yemek için birbirine girdiğini öne sürerek “Bir komuta merkezi, birleşik bir eylem planı yok. Yenilgi Rusya'nın kaderi” ifadelerini kullandı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda art arda alınan yenilgiler sonrası eylülde kısmi seferberlik ilan etmesi ülkede büyük tepkilere yol açmış, çok sayıda Rus askere gitmemek için ülkeyi terk etmişti.





Rusya'nın yeni yılda Ukrayna'da büyük bir kara harekatına hazırlandığı iddia edilirken Ukrayna'daki savaşın uzun süre daha devam etmesi ihtimali giderek güçleniyor.



