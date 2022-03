Rus komutandan itiraf: Ukrayna işgali planlandığı hızda ilerlemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı uçak kiralama şirketlerine ait jetlerin bu şirketlere geri dönmesini zorlaştıran yeni bir yasa tasarısı çıkardı. Bu yeni yasayla beraber Rusya’da kayıtlı olan yabancı jetlerin ülke içinde kullanıma açılması bekleniyor.



01:00 Kiev yakınlarında Fox News muhabiri yaralandı





Amerikan haber kanalı Fox News için çalışan bir muhabir, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışında haber yaparken yaralandı. Kanalın America Reports adlı programının sunucularından John Roberts, sahada ne olup bittiğini ve detayları öğrenmek için tüm ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.











00:45 Mariupol'daki hastane saldırısında yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti







Ukrayna'nın kuzeyinde bir televizyon kulesi bombalandı. Yerel yetkililere göre en az dokuz kişi hayatını kaybetti ve dokuz kişi de yaralandı. Rivne bölgesi valisi Vitaliy Koval, Antopi köyünde meydana gelen saldırılar sırasında kulenin ve yakınındaki yönetim binasının iki ayrı füze saldırısıyla vurulduğunu söyledi.











00:33 BM Ukrayna'ya 40 milyon dolar daha insani yardım yapacak



Putin’in bu adımı Batı’nın devreye koyduğu yaptırımlara karşı bir adım. Rusya havayolları, yabancı şirketlere ait 515 jeti kiralamış durumda; bu jetlerin ederi 10 milyar dolar. Yaptırımlar devreye girmeden önce yabancı şirketlerin jetleri geri alması için 28 Mart’a kadar vakitleri var.Rusya devlet kanalı Channel One'da canlı yayın sırasında stüdyoya giren bir savaş karşıtı protestocu, elindeki "Savaşa hayır, savaşı durdurun" yazan pankartı kameraya tutarak eylem düzenledi. Rusya'da Telegram dahil birçok platformda sıkça paylaşılan bu görüntüde, kadın protestocu elindeki pankartla stüdyoya giriyor ve "Propagandaya inanmayın, burada size yalan söylüyorlar, Ruslar savaşa karşı" yazısını gösteriyor. Marina Ovsyannikova isimli protestocunun kanalda çalıştığı öğrenildi.Ukraynalı Savcı General İrina Venediktova da gün içinde Batılı bir gazetecinin yaralandığını ve Ukraynalı doktorlar tarafından tedavi edildiğini söylemişti.Ukrayna'da Rusya'nın ağır bombardımına hedef olan bazı kent ve kasabalarda hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.Geçen hafta Ukrayna'nın Mariupol kentinde çocuk ve doğum hastanesinin vurulduğu hava saldırısında yaralanan hamile bir kadın ve bebeği hayatını kaybetti.BBC'ye konuşan Irpin Belediye Başkanı, Kiev yakınlarındaki kentteki şiddetli bombardımanın devam ettiğini ancak direndiklerini söyledi. Çevirmen aracılığıyla konuşan Oleksandr Markushyn, Rus güçlerinin okulların, evlerin yanı sıra şehrin kültürel binalarını da bombaladığını ekledi. Tahliyelerin devam ettiğini ancak riskli olduğunu belirten belediye başkanı, yaşananları "Yaklaşık 100 kişilik bir tahliye koridorundaydım, orası insanları geçirebileceğimiz en güvenli yerdi. 50 metre önümde iki çocuk, anne ve babadan oluşan bir aile vardı. Onlar bir mayın sonucu hayatını kaybetti" sözleriyle dile getiriyor."Ne yazık ki bu gibi olaylar her an yaşanıyor. Barışçıl sivilleri vuruyorlar. İnsanları araçlarla ve otobüslerle taşıyoruz, sivilleri vurmak imkansız ama yapıyorlar. Bu barbarca, onlar barbar." Markushyn şehirde şu anda ısıtma, iletişim ya da su olmadığını, insanların gönüllülerden yiyecek beklediğini belirtiyor. "İnsanları tahliye etmeye devam ediyoruz. Ancak beş-yedi bin kişi kalmak istiyor. Bugün 19. gün ve dayanıyoruz".Koval, molozlar altında hala insanlar olduğunu ekledi. Yerel medyada, Rivne bölgesinde televizyon ve radyo yayınının durduğu belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya 40 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını açıkladı. New York'ta konuşan Guterres, bu yardımın ülkeye gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların yanı sıra nakit olarak da katkı sağlayacağını söyledi. Ukrayna'daki çatışmaların şiddetlenmesinin "tüm insanlığı" tehdit ettiğini, bir zamanlar "düşünülemez" olan nükleer savaş ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini ekledi.Guterres, düşmanlığın acilen sona ermesi, BM Antlaşması ve Uluslararası Hukuk maddeleri temel alınarak ciddi müzakerelerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre Rus Ulusal Muhafız Komutanı, Ukrayna'daki işgalin planlara göre gitmediğini kabul etti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden ve eski koruması olan Viktor Zolotov "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.Zolokov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen aşırı sağcı unsurları sorumlu tuttu. Reuters'ın haberleştirdiği, Ulusal Muhafızlar'ın internet sitesinde yayımlandığı belirtilen bu açıklamalar, Kremlin'e ait internet sitesi çalışmadığından henüz BBC tarafından bağımsız bir şekilde doğrulanamadı.