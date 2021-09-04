Samanyolu Haber /Teknoloji / Rus kozmonotlar Nauka modülünde işbaşında /04 Eylül 2021 16:40

Rus kozmonotlar Nauka modülünde işbaşında

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya tarafından temmuz ayında uzaya gönderilen ve başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Nauka modülünün üzerinde ilk çalışmalarına başladı.

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından 21 Temmuz'da gönderilen ve 29 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Nauka modülünde ilk çalışmalar başladı.

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rus uzay programı kapsamında Nauka modülündeki çalışmalara başlamak üzere planlanan 49. uzay yürüyüşüne başladı. Kozmonotlar istasyona bağlı Poisk modülünden geçerek Nauka modülüne ulaşırken, elektrik kablolarının bağlanması ve güç bağlantıları üzerinde çalıştı.

Günler öncesinden başlayarak istasyonda uzay yürüyüşüne hazırlanan kozmonotların modül üzerindeki çalışmaları Roscosmos'un Moskova'daki kontrol merkezinde takip edildi. Sürekli talimatlar alarak çalışan kozmonotlar, ara ara kontrol merkezinde çalışanlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

ELİNDEN KAPAĞI DÜŞÜRDÜ

Çalışma sırasında elektrik sisteminin kapağını açan Oleg Novitsky kapağı düşürdü. Uzay boşluğunda süzülmeye başlayan kapağı son anda yakalayan Novitsy, “Her şey yolunda” diyerek kontrol merkezindekileri bilgilendirdi.
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