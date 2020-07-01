Samanyolu Haber /Gündem / Rus kozmonotlar yörüngede oy kullandı /01 Temmuz 2020 20:24

Rus kozmonotlar yörüngede oy kullandı

Rus kozmonotlar, Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili oylamaya Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan katıldı.Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan Rus kozmonot Anatoliy İvanişin’in Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılan oylamaya doğrudan katıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Sputnik’te yer alan habere göre Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli Rus kozmonot Anatoliy İvanişin’in Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılan oylamaya doğrudan katıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rus araştırmacı kozmonot, 63. Uluslararası Uzay İstasyonu seferinin uçuş mühendisi Anatoliy İvanişin, Dünya yörüngesinde oy kullanan ilk insan oldu” ifadelerine yer verildi.

?UUİ’de görevli ikinci Rus kozmonot İvan Vagner’in de farklı bir prosedürle oy kullandığı belirtilen açıklamada, Vagner’in Roscosmos bünyesindeki Uçuş Kontrol Merkezi’nde bulunan vekilini kapalı iletişim kanalından arayıp kendisine kararını ilettiği, vekilin ise söz konusu kararı seçim pusulasına oy şeklinde yansıttığı kaydedildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus kozmonotlar yörüngede oy kullandı Sonraki Haber >>

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:49:04