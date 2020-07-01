Rus kozmonotlar yörüngede oy kullandı

Sputnik’te yer alan habere göre Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli Rus kozmonot Anatoliy İvanişin’in Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılan oylamaya doğrudan katıldığı belirtildi.







Açıklamada, “Rus araştırmacı kozmonot, 63. Uluslararası Uzay İstasyonu seferinin uçuş mühendisi Anatoliy İvanişin, Dünya yörüngesinde oy kullanan ilk insan oldu” ifadelerine yer verildi.





?UUİ’de görevli ikinci Rus kozmonot İvan Vagner’in de farklı bir prosedürle oy kullandığı belirtilen açıklamada, Vagner’in Roscosmos bünyesindeki Uçuş Kontrol Merkezi’nde bulunan vekilini kapalı iletişim kanalından arayıp kendisine kararını ilettiği, vekilin ise söz konusu kararı seçim pusulasına oy şeklinde yansıttığı kaydedildi.