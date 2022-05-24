Rus Kuvvetleri eğitim üssünü vurdu: Ukrayna’da tek seferdeki en büyük askeri kayıp

Moskova da bir eğitim üssünü uzun menzilli füzelerle vurduğunu açıklamıştı. Zelenski'in bugün ilan ettiği rakam, Mart ayında ülkenin batısındaki Yaraviv'deki Ukrayna eğitim üssüne düzenlenen benzer bir saldırıda ölenlerin sayısının iki katından fazla.

Zelenski, "Tarih, bir dönüm noktasında. Bu gerçekten de dünyaya kaba kuvvetin hükmedip hükmetmeyeceğinin kararlaştırıldığı an" dedi ve Rusya'ya azami ekonomik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Savaş cephesindeki son çatışmalarda Kiev, geçen hafta Mariupol'u ele geçirmesinden bu yana Moskova'nın taarruzunun ana hedefi haline gelen doğudaki Sievierodonetsk kentine yönelik bir Rus saldırısına karşı koyduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin Sievierodonetsk'e saldırmaya çalıştığı, ancak başarısız olduğu ve geri çekildiği belirtildi. Moskova, Ukrayna güçlerini kuşatmaya ve Luhansk ve Donetsk eyaletlerini tamamen ele geçirmeye çalışıyor.





Moskova, üç aylık bir kuşatmanın ardından geçen hafta Mariupol'u ele geçirip başka yerlerde toprak kaybederken, Ukrayna'daki savaş bazı Batılı askeri uzmanların yeni bir aşama olarak tanımladığı evreye giriyor; o da Moskova'nın savunmaya geçmesi beklenmeden önce, Donbas'ı ele geçirmek için büyük bir Rus saldırısı.





Yaklaşık üç aylık bir kuşatmanın sonunda, geçen hafta yüzlerce Ukraynalı savaşçının silah bıraktığı Mariupol'da, Rus mayın temizleme ekipleri dev Azovstal çelik fabrikasının kalıntılarını taradı.





Rusya'nın saldırısını simgeleyen beyaz "Z" harfiyle boyanmış devasa bir zırhlı buldozer enkazı kaldırırken, küçük bir asker grubu da metal dedektörleriyle tarama yaparak ilerledi.



