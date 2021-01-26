Rus lider Putin yeni Başkan Biden'ı aradı

Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde iki ülke tarafından imzalanan anlaşmanın süresinin uzatılacağını duyurmuştu. Anlaşmanın süresi 5 Şubat'ta dolarken, Rus ve Amerikalı yetkililer uzatılması için temasları sürdürüyor.





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Washington’un anlaşmanın uzatılması için olumlu yönde görüşler bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.





Yeni START, ABD ve Rusya Federasyonu arasında, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması için Alınacak Önlemler'in resmi adı ile bir nükleer silah azaltma anlaşmasıdır. 8 Nisan 2010'da Prag'da imzalandı ve onaylandıktan sonra 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi.