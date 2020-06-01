Rus lider Putin'den halk oylaması açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasını 1 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.





Vladimir Putin, Rusya Anayasası'nda yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin öneriler hazırlamak üzere kurulan çalışma grubunun üyeleriyle yaptığı toplantıda, Rusya'da salgın durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte anayasa değişikliği çalışmalarına dönüş yapılabileceğini belirtti.





Sputnik'in aktardığına göre; Putin, "1 Temmuz tarihi, anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının yapılması için tamamen uygun bir tarih olarak görülüyor. Birincisi, hukuki açıdan bu tarih uygun. İkincisi, Koronavirüs salgınında değişen ve iyiye giden koşullarda, salgınla mücadele etmek ve durumu iyileştirmeye yönelik ek adımlar atmak için önümüzde tam bir ay daha var. Halk oylamasını 1 Temmuz'da yapacağız" dedi.





Halk oylaması tarihinin bugün ilan edilmesi halinde vatandaşların tüm düzenlemeleri incelemesi ve önerilere ilişkin tutumunu belirlemesi için 30 günlük bir süresi bulunacağını kaydeden Putin, bu süre zarfında bugünün koşullarıyla ilgili tüm çalışmaları gerçekleştirme imkanı olduğunun altını çizerek "Sadece oylama süreciyle ilgili değil, genel olarak yaşamsal koşullar için, iş yerleri, toplu taşımalar ve diğer hususlar için bu 30 güne ihtiyacımız var" diye ekledi.





Bölge liderlerinden vatandaşların sağlık ve can güvenliği gerekliliklerinden yol çıkarak halk oylamasını organize etmelerini talep eden Putin, bunun mutlak, birincil ve en önemli görev olduğunun altını çizdi.