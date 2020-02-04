Rus medyası AKP'yi ifşaladı

Rusya’nın devlet haber ajanslarından RIA Novosti, Nusra Cephesi’nin kuruluşunda Türkiye’nin oynadığı role ilişkin bir haber yayımladı. Haber, diğer devlet ajansı TASS’ta da yayımlandı.







Halep civarında Suriye ordusuna esir düşen cihatçılar, RIA Novosti’ye Nusra Cephesi’nin kuruluşunda Türkiye’nin rolünü anlattılar.





Esirlerden Mahmud el-Nacim’in anlattığına göre, önce “Özgür Suriye Ordusu”nun (“laik muhalefet”) bir birliği oluşturuldu. Daha sonra, Nusra Cephesi birliklerinin bu bölgelerde ortaya çıkmasıyla birlikte “laik” ve “radikal” muhalifler arasında çatışmalar başladı.





Haberde Nacim’in akrabalarıyla birlikte Türkiye’ye kaçmaya karar verdiği ancak Türk polisinin onu gözaltına aldığı ve Nusra’ya katılmaya zorladığı kaydedildi.





Nacim’in Suriye askerlerinin sorgusunda, “Bize, eğer onlar için çalışmazsam ve Nusra Cephesi saflarında savaşmazsam, ailemi öldüreceklerini veya tutuklayacaklarını söylediler. Bana 100 dolar ücret verdiler” dediği belirtildi.





Akrabalarının “rehine olarak tutmak için” bir mülteci kampına gönderildiğini belirten Nacim, “Nusra Cephesi için savaştığım sürece ailemin güvenlik içinde olacağını söylediler” dedi.





Cihatçıların neden Halep’i ateş altına aldıkları sorusuna Nacim, “Komutanımız, bunun, sivillerin Suriyeli ve Rusyalı askerlere nefretine yol açacağını söyledi” yanıtını verdi. Bir diğer esir düşen cihatçı olan Hüseyin Abdulaziz, sorgusu sırasında “Ben de yazıldım. Sonra farklı gruplarda savaştım: Ahrar el-Şam, ÖSO, Nureddin Zengi Tugayı. Bütün bu gruplar, Nusra Cephesi’ne katıldılar” dedi.





Abdulaziz, savaştığı birliğin Halep’teki Raşidin-5 semtinde bulunan Türkiye’ye ait gözlem noktasına çekildiğinde ele geçirildiğini söyledi.





CİHATÇI MİLİTANLARIN LİBYA’YA NASIL TAŞINDIĞI YAZILDI





El Nusra Cephesine verilen desteğe dikkat çekilen bu haberlerin yanı sıra Türkiye’nin Libya’ya taşıdığı örgüt mensuplarına dair bir haber de yine Kremlin’e yakınlığı ile bilinen Federal Haber Ajansında (FHA) yer aldı. Haberde şu bilgilere yer verildi:





“Geçen yıl 24 Aralık’tan bu yana Ankara, devlet sınırında 1200’den fazla Suriyeli teröristi Türkiye tarafına özel hazırlanmış ulaşım koridorları aracılığıyla attı. İki haftalığına Türkiye’ye geldikten sonra cihatçılar ülkenin batısındaki İzmir iline yakın kamplarda özel eğitim aldılar. Daha sonra, Libya vatandaşı olan Wings ve Africa Airlines uçaklarındaki radikaller Libya topraklarına nakledildi ve uçaklar Trablus yakınlarındaki Mitiga Havalimanına indi.





Türk özel hizmetlerinin emriyle yolcuların uçuşlara kaydedilmediğini belirtmek gerekir. Bunun yerine, militanların uçaklardan inişi, belirli bir Libya vatandaşı tarafından kontrol edildi. Ayrıca, Türkiye’nin Gaziantep kentindeki bir havaalanından doğrudan Libya’ya uçan iki uçakta, Sultan Murad müfrezesinden yüzlerce Suriyeli paralı askerin yanı sıra, bu birliklere liderlik etmesi gereken birkaç saha komutanının daha olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, Hamza el-Ömer, özellikle kentsel ortamlarda, madencilik arabalarında, otoyolların yanı sıra konut binaları ve yapılarda savaş taktikleri konusunda radikalleri eğitmeyi amaçlayan uçaklardan birinde uçtu.”





SADAT’IN ROLÜ





“Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayez Al Serrac’ın silahlı gruplarını eğitecek olan Trablus’a özel askeri şirket SADAT’a 50’den fazla askeri eğitmen gönderdi. Bunlara ek olarak, Türk ordusunun 20 askeri uzmanı Libya’nın başkentine gönderildi: İletişim mühendisleri, programcılar ve personel memurları. Bu insanlar görünüşte sürekli eğitim için SADAT ile uygun sözleşmeler yaptılar.”





PARA KATAR





Ajans, servis ettiği haberde, savaşmak için Libya’ya gitmek isteyen cihatçılara Türk vatandaşlığı sözü verilip SADAT tarafından aylık 2 bin dolar maaş bağlandığını, SADAT’ın Libya’daki faaliyetlerini ise Katar’ın finanse ettiğini kaydetti.