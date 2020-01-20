Samanyolu Haber /Gündem / Rus medyası: Erdoğan çıldırdı, konferansı terk etti /20 Ocak 2020 13:44

Rus medyası: Erdoğan çıldırdı, konferansı terk etti

Rusya'da yayınlanan Moskovsky Komsomolets gazetesi, 'Berlin Konferansı’nda istediğini alamayan Erdoğan çıldırdı ve konferansı önceden terk etti' dendi.

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Libya'daki krizin çözümünü görüşmek için düzenlenen Berlin Konferansı’nda Tayyip Erdoğan’ın ‘planına destek bulamadığını’ yazan Rusya basını "Basın müzakerelerin tamamlandığını duyurmaktan çok, Erdoğan’ın uçağının havalanmasına dikkati çekti." ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'IN LİBYA'YA MÜDAHALE PLANI KABUL EDİLMEDİ

Tayyip Erdoğan’ın ‘planına destek bulamadığı’ için konferansı erken terk ettiği belirtildi. Moskovsky Komsomolets gazetesinden Elena Yegorova’nın haberine göre, Libya Konferansı’nda katılımcılar Erdoğan’ın Libya'ya Türk askeriyle müdahale planına destek vermedi.

“Sonuç olarak Erdoğan çıldırdı ve konferansı önceden terk etti” ifadelerine yer verilen haberde, “Anlaşılıyor ki, Türkiye lideri Libya çatışmasına silahlı müdahale önerilerine diğer katılımcılardan destek bulamadığı için programdan ayrıldı. Havaalanında Sergey Lavrov’un gelmesini bekleyen gazeteciler, Angela Merkel’in basın ofisindeki müzakerelerin tamamlandığını duyurmaktan çok, Erdoğan’ın uçağının havalanmasına dikkat çekti.” denildi. 

Haberde, Erdoğan’ın konferanstan ayrılıp uçağa binerken ‘gergin ve kasvetli göründüğü’ belirtildi.

Berlin zirvesi kararlarında, siyasi sürecin ne zaman nasıl başlayacağına dair somut bir madde bulunmuyor.

LAVROV HAFTER İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan’ın konferans öncesi yazdığı makaleye atıfla ‘Avrupa’yı, Türkiye ordusuna güvenerek Libya muhalefetine karşı askeri operasyon yetkisi vermeye çağırdığı’ belirtilen haberde, Berlin Konferansı’na katılanların Erdoğan ile aynı pozisyonda olmadığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Libya’da çatışan tarafları desteklememek konusunda hemfikir olduğu ve askeri, silah sevkiyatına da karşı olduğu ifade edildi. 

Rusya’nın da bu konuda hemfikir olduğuna dikkat çekilen haberde, Libya’da çatışan tarafların birbirleriyle iletişim kurmayı reddettiğine de yer verildi.

Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Berlin Konferansı’nın sonuç bildirgesinde yer verilen 55 madde ile ilgili Libyalı liderlerin görüşünü henüz almadığı, yakın gelecekte Halife Hafter’in Moskova’yı ziyaret edeceği ve bildirge ile ilgili görüşlerini sunacağı vurgulandı.

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